Angola: Des experts internationaux renforcent la formation spécialisée en sciences infirmières

Luanda — Cinquante experts internationaux viendront renforcer la formation pratique, clinique et spécialisée en soins infirmiers dans les hôpitaux angolais.

La cérémonie de présentation des experts a lieu ce vendredi à l'hôpital mère-enfant Dr Manuel Pedro Azancot de Menezes de Luanda, une initiative du ministère de la Santé menée par l'Unité de mise en oeuvre du projet de formation des ressources humaines en santé (UIP-PFRHS).

Selon un communiqué de presse consulté par l'ANGOP, 40 des 50 techniciens attendus seront présents lors de la présentation officielle.

Cette activité s'inscrit dans le cadre du PFRHS, mis en oeuvre par le ministère de la Santé et financé par la Banque mondiale.

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Les experts internationaux constituent un renfort technique et scientifique important pour le Système national de santé .

Originaires pour la plupart du Portugal et du Brésil, ils seront chargés des activités de formation pratique, de la supervision clinique et des stages spécialisés, contribuant ainsi à améliorer la qualité des soins et les compétences techniques des professionnels angolais.

Le recrutement des spécialistes a été effectué par le biais d'un appel d'offres international lancé en 2025 par le gouvernement angolais. La société Open Mind a été sélectionnée pour gérer, coordonner et superviser le corps professoral international spécialisé en soins infirmiers.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de spécialisation en soins infirmiers d'urgence, mis en oeuvre depuis 2025, qui prévoit la création de 12 centres de formation au sein d'unités hospitalières réparties dans différentes provinces.

D'ici 2028, le ministère de la Santé prévoit de former environ 38 000 professionnels de santé, dont près de 9 000 infirmiers et aides-soignants.

Les spécialistes exerceront dans des domaines tels que la néphrologie, les urgences et la traumatologie, les soins intensifs, les soins médico-chirurgicaux, la pédiatrie, l'anesthésie et la réanimation, les maladies infectieuses et la dermatologie, avec une spécialisation en soins des plaies.

Le ministère considère cette initiative comme une étape décisive vers l'amélioration continue de la formation spécialisée, des stages hospitaliers et de la qualité des soins de santé dispensés à la population angolaise.