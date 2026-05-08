Angola: L'OMA plaide pour une meilleure reconnaissance des travailleurs

Luanda — La secrétaire générale de l'Organisation de la femme angolaise (OMA), Emília Carlota Dias, a déclaré jeudi à Luanda qu'il est fondamental que les travailleurs connaissent leurs droits afin de protéger leur dignité, de renforcer leur responsabilité et de garantir l'équilibre des relations laborieuses.

S'exprimant lors d'un événement commémorant la Journée internationale du travailleur (1ᵉʳ mai) et la fête des Mères (le premier dimanche de mai), elle a souligné qu'une institution forte repose sur des travailleurs conscients de leurs droits et engagés dans leurs devoirs, dans le respect, la justice et la responsabilité.

Elle a affirmé que la Journée internationale du travailleur revêt une grande importance, reconnaissant la valeur des travailleurs, leur dignité et le rôle qu'ils jouent dans le fonctionnement des institutions et de la société.

À cette occasion, elle a mis en lumière le rôle des travailleuses, qui exercent des fonctions essentielles non seulement sur le marché du travail, mais aussi dans l'éducation, les soins familiaux et la préservation des valeurs morales de la société.

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Elle a profité de l'occasion pour exprimer sa reconnaissance aux employés de l'OMA pour leur engagement, leur dévouement et leur contribution quotidienne à l'organisation.

« Souvent, le travail s'accomplit dans le silence, avec discipline, responsabilité et sens du devoir ; c'est cet effort constant qui assure la vitalité de l'institution et la réalisation de la mission collective », a-t-il déclaré.

Cette rencontre a permis de recueillir les témoignages de reconnaissance envers les travailleurs, dans le cadre des célébrations de la Journée internationale du travailleur.