Tunisie: Nafti reçoit les lettres de créance de l'ambassadeur du Congo à Tunis

7 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, jeudi, au siège du ministère, Ignace Nagakala, qui lui a remis une copie figurée de ses Lettres de Créance en tant qu'Ambassadeur de la République du Congo auprès de la République Tunisienne, avec résidence à Alger.

Le ministre a salué, au début de la rencontre, les relations bilatérales historiques et distinguées qui unissent la Tunisie et la République du Congo depuis les années 60, ainsi que l'engagement de la Tunisie dans les opérations de maintien de la paix et de la sécurité dans ce pays frère sous l'égide des Nations Unies.

Il s'est félicité du niveau de coopération établi entre les deux pays dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la santé, soulignant la volonté de la Tunisie de développer davantage les relations de coopération et de les diversifier afin qu'elles englobent différents secteurs, notamment académiques, technologiques, sanitaires, économiques et commerciaux, sur la base d'un partenariat gagnant et d'un intérêt mutuel répondant aux aspirations des deux peuples à la croissance et à la prospérité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Nafti a également insisté sur l'importance de poursuivre la coordination et la concertation entre les deux pays concernant les principales questions examinées au niveau de l'Union Africaine et dans le cadre des Nations Unies.

De son côté, l'Ambassadeur congolais a transmis les salutations du Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à son Excellence Kais Saïed.

Il a exprimé sa fierté et son honneur de représenter son pays en Tunisie.

Il a également affirmé l'engagement de la diplomatie congolaise à renforcer davantage les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays, notamment dans les secteurs des mines, de l'énergie, de l'agriculture, du tourisme et de l'économie numérique, tout en s'inspirant de l'expérience tunisienne reconnue dans ces domaines vitaux à l'échelle africaine.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.