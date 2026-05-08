Tunisie: Le pays se prépare à accueillir 'TeleHealth Tunisia 2026', un événement majeur sur la santé numérique

Le ministre de la Santé, le professeur Mustapha Ferjani, a présidé, jeudi 7 mai 2026, une réunion de travail consacrée au suivi des préparatifs de la manifestation internationale TeleHealth Tunisia 2026, prévue en Tunisie du 29 septembre au 1er octobre 2026.

Cette réunion s'est tenue en présence de plusieurs cadres du ministère, des membres du comité d'organisation, ainsi que du partenaire international associé à l'événement.

À cette occasion, le ministre a souligné que ce rendez-vous international constitue une opportunité stratégique pour mettre en valeur les compétences tunisiennes dans les domaines de la santé numérique, de la télémédecine, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité et de la gouvernance des données de santé. Il a également insisté sur l'ambition de positionner la Tunisie comme une plateforme régionale de référence en matière d'innovation sanitaire, en Afrique et dans le monde arabe.

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Le ministre a appelé à une mobilisation large et active des partenaires africains, arabes et internationaux. Il a également mis en avant l'importance de tirer profit de la participation de la Tunisie à l'Assemblée mondiale de la santé à Genève afin de promouvoir cette manifestation et de renforcer l'attractivité du pays auprès des institutions, experts et investisseurs internationaux.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à renforcer la souveraineté sanitaire et numérique, à rapprocher les services de santé des citoyens et à promouvoir l'usage des technologies modernes, en cohérence avec la vision du président de la République, Kaïs Saïed, en faveur d'un système de santé public plus équitable et performant.