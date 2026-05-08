Tunisie: Au fait du jour - Ne gâchons pas la fête

La tentative de brûler le complexe sportif Mounir Kebaili (parc A) qu'un certain nombre d'énergumènes, pour ne pas dire de criminels, doit interpeller tous les Tunisiens et non pas seulement les fans dont une infime partie est mal encadrée et qui se laissent infiltrer par ceux qui n'ont rien à voir avec le sport.

Le sport c'est la fraternité, surtout lorsque nous appartenons à un même pays. Le sport c'est la solidarité, lorsque nous devons être des exemples pour nos générations futures. Le sport c'est l'école de la vie, qui, aux côtés de ce qu'on nous enseigne, nous apprend à fêter la victoire et accepter la défaite. Et bien d'autres enseignements que nous découvrons tout au long d'une vie.

Nos jeunes doivent savoir que notre pays est envié et que son rayonnement fait de l'ombre à bien des puissances, qui se sont engagées dans une course poursuite effrénée, pour nous rattraper. Elles ne comprennent pas, qu'un si petit territoire soit un gisement d'autant de valeurs. Dans tous les domaines. Les Tunisiens et les Tunisiennes sont partout. Ils marquent des points dans l'espace, squattent allègrement les premières marches des podiums du sport, hantent les cuisines et préparent les meilleurs couscous, fabriquent les baguettes les plus délicieuses, leurs enfants sont champions du monde de taekwondo ou de calcul mental et nous arrêtons là, pour que ce court rappel ne fasse pas encore plus de mal à nos concurrents.

Ces concurrents qui n'ont pas compris que les jeunes, nos jeunes, ont tout simplement de l'étoffe. Du rien qu'on leur donne, du peu qu'ils réussissent à arracher, ils créent l'événement et convertissent leur manque de moyens en succès. Au point qu'on cherche de partout à s'en rapprocher pour les naturaliser et savourer l'instant de voir « leurs drapeaux » grimper sur un mât d'honneur.

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Des pseudos confrères en rendant compte des résultats de la dernière BAL où les représentants tunisiens ont brillé, on a tout dit, sauf que leur équipe a baissé pavillon face à cette pimpante équipe tunisienne du CA qui a réussi à se qualifier avant la fin de la compétition. Et à leurs dépens.

C'est dire que l'incident, qui a failli tourner au drame au complexe sportif du Club Africain, n'est pas fortuit. Ceux qui ne veulent pas du bien à ce pays sont à l'affût et cherchent ce genre d'occasions pour semer le trouble.

Un derby, ce grand derby de la capitale EST-CA, est pourtant gagné par les deux équipes qui seront dimanche prochain sur le terrain : Elles sont toutes les deux en course pour le titre et c'est déjà une belle performance. Pour le reste, laissons le sport, le vrai, nous livrer le nom du vainqueur.

Ne laissons pas ces trublions gâcher la fête, car Tunis sera en fête n'en déplaise à ceux qui s'acharnent à la gâcher.