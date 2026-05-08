Tunisie: L'ASM assure son maintien à deux journées de la fin - L'esprit enfin tranquille

Malgré le peu de moyens dont ils disposent, les Marsois ont tenu bon. Ils assurent leur maintien en première division. L'objectif fixé pour cette saison est atteint : assurer un maintien confortable en évitant d'avoir la main sur le coeur jusqu'à l'ultime journée.

Mission accomplie pour les Marsois qui assurent leur place parmi l'élite à deux journées de la fin de l'exercice. Un exploit quand on sait que le club dispose de peu de moyens financiers.

Comme le club a passé sept saisons dans les divisions inférieures, le bureau directeur conduit par Moez Gharbi a opté pour la politique des étapes : assurer le maintien cette saison et viser le milieu du tableau l'exercice prochain.

Le parcours des « Vert et Jaune » n'a pas été, d'ailleurs, un fleuve tranquille cette saison. Cela n'a pas empêché les responsables marsois de choisir la stabilité technique.

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En ce sens, la confiance a été maintenue en l'entraîneur Ameur Derbal malgré des résultats en dents de scie. Artisan de l'accession il y a un an, Ameur Derbal a renvoyé l'ascenseur à ses dirigeants en assurant le maintien à deux journées de la fin du championnat.

Deux matchs clés

Autrefois invincibles à domicile, les Banlieusards ont trébuché plus d'une fois cette année au Stade Abdelaziz Chtioui, faute d'une pelouse en bon état.

Chose qui a poussé les dirigeants marsois à délocaliser au stade municipal du Kram ce qu'ils considéraient comme le match de la saison contre un adversaire direct, l'Olympique de Béja, et ce, pour le compte de la 24e journée.

Sur la pelouse du stade du Kram, Mohamed Aziz Chaouch a pu trouver le chemin des filets dès la 13e minute de jeu. Ses camarades de la défense ont fait le reste du boulot en préservant cet avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Lundi dernier et pour le compte de la 28e journée, les Banlieusards ont effectué un déplacement difficile à Bizerte. Cela ne les a pas empêchés de se surpasser et de remporter la victoire sur le score (2-1). Les artisans de ce succès grâce auquel le maintien a été assuré ont pour noms Mohamed Amine Khaloui et Youssouf Dao.

Bref, les explications contre l'OB et le CAB ont été les matchs clés qui ont permis aux Marsois de sauver leur place parmi l'élite.

Célébrer le maintien au Chtioui

Le stade qui abritera le match contre le CSS, ce samedi, n'a pas été encore désigné. Ceci dit, une frange des supporters marsois souhaite voir le Stade Abdelaziz Chtioui abriter cette rencontre pour célébrer le maintien.

Le choix des responsables pour les matchs à domicile est porté depuis l'explication contre l'OB pour le stade du Kram qui dispose d'une pelouse de bonne qualité, permettant les passes courtes et sur laquelle le risque de blessures est minime par rapport au terrain central du Chtioui.

Si le choix est porté pour le stade municipal du Kram, les supporters peuvent se déplacer nombreux, la distance étant courte. Et pour que la fête soit totale, les joueurs ne doivent pas fléchir et sortir le grand jeu contre le CSS. Le maintien est, certes, assuré, pour bon nombre de joueurs, mais les deux matchs restants constituent une occasion pour confirmer leurs places en prévision de la saison prochaine.