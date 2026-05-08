Tunisie: Basket - Stage de la sélection U23 - Le mérite des clubs formateurs

La liste des 18 joueurs convoqués en sélection des moins de 23 ans, pour participer à un stage d'entraînement à Tunis, nous a interpellés.

C'est ainsi que l'on a convoqué les jeunes dont les noms suivent :

Skandar Zaghouan (ESR), Rayen Rouissi (ESR), Khalil Rouissi (ESR), Md Youssef Tarhouni (ESG), Fédi Gharbi (ESG), Nessim Temim (ESG), Amine Bouaouina (SN), Aziz Mghirbi (SN), Mohamed Sandid (JSK), Amen Allah Hammi (JSK), Youssif Dhif (JSK), Wissam El Kissi (ESS), Md Ali Soualhia (ESS), Malek Kasraoui (JSM), Omar Brayek (JSM) Yassine Marmouch (BCM), Fares Boughanemi (DSG), Khalil Toumi (USA).

Nous n'y avons pas trouvé de noms de jeunes appartenant aux équipes qui actuellement jouent les premiers rôles dans le pays et se permettent même d'aller conquérir des titres internationaux.

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Il est évident que comme c'est le cas dans tous les pays du monde, il y a des équipes formatrices et d'autres qui ont fait le choix du «prêt à-l'emploi». Cela ne les empêche pas de posséder et d'entretenir des sections jeunes.

Besoin de soutien

Ces équipes animent et encadrent l'élite du pays dans cette discipline sportive, mais basent leur travail sur les éléments les plus prometteurs qu'ils recrutent et convertissent le cas échéant en professionnels.

C'est un choix qui met en évidence les associations qui cèdent leurs meilleurs éléments et qui n'ont pas d'autres alternatives que de repartir courageusement à zéro, en sortant d'autres éléments qu'elles seront dans l'obligation de « vendre » pour pouvoir vivre.

Ces clubs formateurs ont beaucoup de mérite. Les aider dans leur tâche leur ouvrirait de nouveaux horizons et le fait de les soutenir est un moyen de permettre à bien des disciplines sportives de prospérer et de porter à bout de bras des sports où la Tunisie a son mot à dire. D'ailleurs, que deviendraient ces grandes équipes sans cette base de formation qui demeure essentielle ?

Nations League 3x3

Il est à noter que dans cette catégorie d'âge, la Fédération tunisienne de basket ball a été chargée d'organiser la «Nations League 3x3 (U23)» filles et garçons du 3 au 9 août 2026 à Monastir.

Six équipes continentales y prendront part. Les rencontres auront lieu sur la grande place de cette ville et ce tournoi international sera qualificatif au Mondial qui aura lieu en Chine en septembre prochain.