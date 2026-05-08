Afrique: Un derby qui déchaîne les passions

Dans moins de quatre jours, les amateurs de sport, plus précisément de football, vivront au rythme du derby tunisois opposant les deux rivaux classiques, en l'occurrence l'Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain, et dont l'issue devrait, en principe, désigner le nom du champion de Tunisie pour la saison 2025/2026.

Il faut dire que depuis fort longtemps, les supporters des deux teams n'ont pas vécu pareille situation d'incertitude et de suspense, d'où l'engouement compréhensible auquel nous assistons depuis quelques semaines déjà.

Un suspense générateur de tensions et de pressions de part et d'autre des deux clubs dont les supporters se trouvent en très grand nombre à travers tout le pays et non pas uniquement dans la capitale, comme on a tendance à le croire, et ce, au vu de leur histoire ancienne et de leur popularité chez toutes les générations.

Sans entrer dans les pronostics -- on laisse ce volet aux spécialistes en la matière --, nous nous contenterons d'analyser cette ambiance qui se caractérise, malheureusement, par une trop forte tension qui a tendance à déborder au-delà du cadre purement sportif avec le risque, comme s'accordent à le dire un grand nombre de sportifs et autres sociologues, de titiller la paix sociale.

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En effet, nous assistons à une quantité inimaginable de propos hostiles, voire rancuniers, allant jusqu'à prendre des allures de diffamations et autres accusations, généralement gratuites et sans la moindre preuve.

Or, réseaux sociaux aidant, ces propos sont devenus quotidiens pour jeter de l'huile sur le feu, alors qu'en fin de compte, il s'agit d'un simple match de football qui devrait, au contraire, consacrer l'émergence de l'esprit sportif et de fair-play.

Pourtant, il y a quelques années, les rencontres entre ces deux adversaires se déroulaient, généralement, sans incidents. Plus encore, les partisans de ces deux clubs prestigieux rentraient, souvent, après leur confrontation sur le terrain, côte à côte, en silence pour les uns et dans la joie pour les autres sans la moindre escarmouche.

Alors, pourquoi cette métamorphose "négative"? Certains chroniqueurs sportifs sérieux ont eu le courage de dénoncer cette tendance à la recherche du buzz à tout prix et qui envenime la situation tout en multipliant ce qu'on appelle les "clashes", d'où leur demande d'assainir certains plateaux et leur appel à sanctionner bon nombre de "pages facebookiennes" afin de faire réfléchir, plus d'une fois, ceux qui persévèrent à vouloir semer la zizanie dans les milieux des supporters.

Et comme vient de le dire le Chef de l'Etat, notre pays ne peut être géré et, encore moins, dirigé par les réseaux sociaux et les fameuses pages qu'il faut mettre à l'index, dénoncer et sanctionner.