Tunisie: Le pays -La Chine - Le chantier du stade d'El Menzah passe à l'étape de présélection des entreprises

L'ambassadeur de Chine en Tunisie, S.E.M. Wan Li, a apporté des précisions sur l'état d'avancement du projet de reconstruction du stade olympique d'El Menzah, l'un des chantiers sportifs les plus attendus en Tunisie.

Lors d'une interview exclusive accordée à La Presse de Tunisie, l'ambassadeur a précisé que la Chine a confirmé avoir donné son accord pour accompagner le financement de ce projet stratégique, inscrit dans le cadre du renforcement des infrastructures sportives tunisiennes. Actuellement, le projet entre dans une phase technique décisive liée à la présélection des entreprises chargées de sa réalisation.

Selon l'ambassadeur, une séance d'ouverture de l'appel d'offres de présélection a été organisée au ministère de l'Équipement et de l'Habitat. Cette étape vise à établir une liste restreinte d'entreprises chinoises susceptibles de participer à la réalisation du projet.

Il s'agit d'une procédure de présélection et non encore de la sélection finale de l'entreprise chargée de l'exécution ou de la remise des offres financières. La partie tunisienne poursuivra ensuite les étapes d'évaluation afin de désigner le partenaire chargé des travaux.

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S.E.M. Wan Li a souligné que ce projet s'inscrit dans une logique de coopération structurée et progressive entre les deux pays. L'objectif est de garantir une mise en oeuvre rapide et efficace du chantier, tout en respectant les standards de qualité internationaux.

L'ambassadeur a exprimé l'espoir que, grâce à une coordination étroite entre les parties tunisienne et chinoise, le projet du stade d'El Menzah puisse démarrer dans les meilleurs délais, devenant ainsi un symbole fort de la coopération bilatérale dans le domaine sportif et infrastructurel.