Afrique: Après les deux ans de zéro droits de douane - La Chine prépare un accord économique global avec le pays et le continent

7 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Meriem Khdimallah

Dans le cadre d'une interview exclusive accordée à La Presse de Tunisie, l'ambassadeur de Chine en Tunisie, S.E.M. Wan Li, a détaillé la vision de Beijing concernant la politique de zéro droit de douane accordée à plusieurs pays africains, dont la Tunisie.

Entrée en vigueur le 1er mai 2026, cette mesure concerne 53 pays africains et s'inscrit dans une stratégie de soutien au commerce africain. Toutefois, elle est temporaire pour certains pays en développement, dans l'attente d'un cadre plus structuré.

Selon l'ambassadeur, cette période de deux ans constitue une phase transitoire essentielle destinée à préparer la conclusion d'un accord global de partenariat économique entre la Chine et les pays africains concernés.

Durant cette période, aucune réciprocité n'est exigée de la part des partenaires africains, notamment en ce qui concerne les droits de douane appliqués aux produits chinois.

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L'objectif de Pékin est d'aboutir à un accord couvrant plusieurs dimensions : facilitation du commerce, harmonisation des procédures administratives et renforcement des mécanismes de coopération économique.

S.E.M. Wan Li a souligné que cet accord futur serait conçu de manière flexible et adaptée aux réalités économiques des pays partenaires, en particulier la Tunisie, avec une approche asymétrique favorisant largement les exportations africaines.

La Chine souhaite ainsi consolider un modèle de coopération durable, fondé sur l'ouverture, la complémentarité économique et le développement partagé.

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