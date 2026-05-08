Tunisie: Phosphate - La Chine intéressée par une chaîne industrielle intégrée au pays

Dans le cadre d'une interview exclusive accordée à La Presse de Tunisie, l'ambassadeur de Chine en Tunisie, S.E.M. Wan Li, a confirmé l'intérêt croissant d'entreprises chinoises pour des investissements dans le secteur du phosphate en Tunisie.

Ces projets ne se limitent pas à l'extraction des ressources, mais portent sur une approche intégrée couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur : extraction du phosphate, transformation chimique, production d'acide phosphorique et fabrication d'engrais.

Une entreprise chinoise a déjà soumis une demande d'investissement dans ce domaine, mais le projet n'a pas encore obtenu les autorisations nécessaires. Toutefois, l'entreprise concernée n'a pas abandonné son initiative et envisage de relancer sa démarche.

L'ambassadeur a souligné que ces projets doivent impérativement intégrer les exigences environnementales, dans un contexte où les enjeux écologiques liés à l'industrie extractive sont particulièrement sensibles en Tunisie.

"La Chine affirme son engagement à respecter les normes environnementales et à accompagner la Tunisie dans un développement industriel durable et responsable", a-t-il encore précisé.