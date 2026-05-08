Afrique: Albino da Conceição présente une exposition en l'honneur de la Journée du continent

7 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par OPF/OHA/DK/SB

Luanda — L'artiste plasticien angolais Albino da Conceição présente du 25 mai au 31 juin, l'exposition "Sou angolano, sou africano" (Je suis Angolais, je suis Africain ), à l'occasion de la Journée de l'Afrique.

Cette exposition, fruit de vingt ans de recherches culturelles, se déroule en deux phases.

La première phase a lieu du 25 mai au 15 juin à la galerie de l'Union nationale des artistes plasticiens (UNAP), et la seconde, du 18 au 31 juin, dans la salle d'exposition de l'Institut Rosa de Guimarães (IGR), anciennement Centre culturel Brésil-Angola.

Selon un communiqué de presse de l'artiste parvenu mercredi à l'ANGOP, les œuvres sont le résultat d'un travail de recherche approfondi mené ces vingt dernières années, à travers des visites de musées et de marchés artisanaux dans différents pays du continent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce processus a permis à l'auteur d'étudier et de comprendre les traits identitaires des peuples africains.

À ce sujet, Albino da Conceição a expliqué que les connaissances acquises ont été « révolutionnaires » pour sa carrière, le propulsant vers l'école de la « Géométrie Africaine », un courant esthétique qui explore l'art à travers des symboles et des lignes spécifiques.

« Le choix de la Géométrie Africaine représente un mécanisme de résistance et de reconstitution des mémoires collectives, issues d'expériences validées par des inférences sociales », a souligné l'artiste.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.