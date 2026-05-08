Afrique: Albino da Conceição présente une exposition en l'honneur de la Journée du continent

Luanda — L'artiste plasticien angolais Albino da Conceição présente du 25 mai au 31 juin, l'exposition "Sou angolano, sou africano" (Je suis Angolais, je suis Africain ), à l'occasion de la Journée de l'Afrique.

Cette exposition, fruit de vingt ans de recherches culturelles, se déroule en deux phases.

La première phase a lieu du 25 mai au 15 juin à la galerie de l'Union nationale des artistes plasticiens (UNAP), et la seconde, du 18 au 31 juin, dans la salle d'exposition de l'Institut Rosa de Guimarães (IGR), anciennement Centre culturel Brésil-Angola.

Selon un communiqué de presse de l'artiste parvenu mercredi à l'ANGOP, les œuvres sont le résultat d'un travail de recherche approfondi mené ces vingt dernières années, à travers des visites de musées et de marchés artisanaux dans différents pays du continent.

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Ce processus a permis à l'auteur d'étudier et de comprendre les traits identitaires des peuples africains.

À ce sujet, Albino da Conceição a expliqué que les connaissances acquises ont été « révolutionnaires » pour sa carrière, le propulsant vers l'école de la « Géométrie Africaine », un courant esthétique qui explore l'art à travers des symboles et des lignes spécifiques.

« Le choix de la Géométrie Africaine représente un mécanisme de résistance et de reconstitution des mémoires collectives, issues d'expériences validées par des inférences sociales », a souligné l'artiste.