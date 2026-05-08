Afrique: Les trois supporters sénégalais retenus au Maroc sont arrivés à Dakar

Dakar — Les trois sénégalais retenus au Maroc durant la Coupe d'Afrique des nations 2025 (CAN) sont arrivés à l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass à 18 heures 25 minutes, a constaté un reporter de l'APS.

C'est à 18 h 25 minutes que les trois Sénégalais ont atterri à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass à bord de l'avion Royal Air Maroc.

Un accueil chaleureux leur a été réservé sur les lieux par une foule nombreuse.

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Les personnes libérées qui sont arrivées à Dakar sont Abdoulaye Dieng, Ibrahima Diop et Aziz Wade.

Elles faisaient partie du groupe condamné par la Cour d'appel de Rabat à des peines en première instance de trois mois de prison pour "hooliganisme", en lien avec les incidents ayant émaillé la finale opposant le Sénégal au pays hôte, le Maroc.

Au total, 18 supporters sénégalais avaient été interpellés puis jugés par la justice marocaine pour des faits incluant des troubles à l'ordre public, des jets de projectiles et des dégradations d'équipements dans l'enceinte sportive.

Les condamnations prononcées vont de trois mois à un an de prison ferme, réparties comme suit : trois mois pour trois supporters, six mois pour six autres et un an pour neuf d'entre eux. Ces peines ont été confirmées en appel, malgré les contestations de la défense.

Les supporters sénégalais ont été libérés le 18 avril après avoir purgé leurs peines.