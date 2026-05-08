Sénégal/Tunisie: Préparation CAN U17 - Les Lionceaux battent le pays (1-0) en amical

Dakar — L' équipe nationale des moins de 17 ans a battu (1-0) celle de Tunisie, ce jeudi au stade en match amical de préparation de la Coupe d'Afrique de la catégorie.

L'unique but de la partie a été inscrit par l'attaquant de Castors FC , Cheikh Omar Sy à la 35e mn.

Les Lionceaux poursuivent leur préparation en Tunisie en perspective de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans, prévue du 13 mai au 2 juin 2026 au Maroc.

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Les protégés de l'ancien capitaine des Lions Lamine Sané vont entrer en compétition le 14 mai à 16h GMT contre l'Afrique du Sud. Ils vont ensuite affronter le Ghana le 17 mai puis l'Algérie le 20 mai.

Le sélectionneur de l'équipe nationale U17 du Sénégal, Lamine Sané, avait publié, lundi, la liste des 23 joueurs retenus pour la CAN de la catégorie, au cours de laquelle le Sénégal va évoluer dans la poule D, aux côtés de l'Afrique du Sud, de l'Algérie et du Ghana.

Le Sénégal a remporté la CAN U17 en 2023.

Le Maroc, tenant du titre, hérite de la poule A, qu'il partage avec la Tunisie, l'Égypte et l'Éthiopie.

La poule B regroupe la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Ouganda et la République démocratique du Congo.

Le Mali, l'Angola, la Tanzanie et le Mozambique se partagent le groupe C.

Liste des joueurs convoqués :

Gardiens :

Assane Sarr (Ndiangane FC), Daouda Alassane Ba (Génération Foot), Mamadou D. Gueye (Diambars FC)

Défenseurs :

Cheikh Thior (Oslo FA), Cheikh Dieng (Diambars FC), Amadou Bamba Kane (Diambars FC), Thierno Sow (United Académie), Cheikh Tidiane Diallo (United Académie), Lamine Mbengue (Génération Foot), Abdourahmane Dieye (Keur Madior FC)

Milieux :

Mahamat Ba (Diambars FC), Maurice Biaye (AF Darou Salam), Emile Niaga Sadio (Essamay FC), Souleymane C. Faye (BE Sport), El Hadji Ibrahima Sow (Dakar Sacré-Coeur), Sébastien Nogueira (Génération Foot)

Attaquants :

Mouhamed Wagne (Diambars FC), Séga Fall Mbodji (Génération Foot), Magueye Niang (Guélwaars FC), Abdoulaye Diop (AC Mawade Wade), Daouda Fofana (Génération Foot), Ibrahima Dione (HLM Dakar), Cheikh Omar Sy (Castor FC)