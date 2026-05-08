Sénégal: Quatre Sénégalais qualifiés pour les finales européennes avec leurs clubs

Dakar — Quatre footballeurs sénégalais, Ibrahim Mbaye, Ismaïla Sarr, Pathé Ciss et Nobel Mendy, se sont qualifiés avec leurs équipes respectives pour les finales de la Ligue des champions d'Europe et de la Ligue Conférence.

Mbaye, qui évolue au Paris Saint-Germain (PSG), est le seul des quatre à disputer la Ligue des champions, tandis que les trois autres se sont qualifiés pour la finale de la Ligue Conférence.

L'équipe d'Ismaila Sarr, Crystal Palace, affrontera, celle de Pathé Ciss et Nobel Mendy, Rayo Vallecano, le 27 mai à Leipzig (Allemagne).

Sans Ibrahim Mbaye, resté sur le banc, le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions en s'imposant face au Bayern Munich, où évoluent les Sénégalais Nicolas Jackson et Bara Ndiaye, lors des demi-finales (6-5 sur l'ensemble des deux matchs).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le club parisien affrontera Arsenal (Angleterre) en finale, le 30 mai au stade Puskás Aréna de Budapest en Hongrie.

Mbaye a disputé trois matchs dans la compétition cette saison. Vainqueur de la Ligue des champions l'année dernière avec le club Parisien, l'attaquant sénégalais de 18 ans à l'occasion de remporter une deuxième fois de suite le tournoi européen.

En Ligue Conférence, Crystal Palace (Angleterre), s'est imposé 2-1, dont un but de Sarr, au match retour de la demi-finale à Londres face au Shakhtar Donetsk (Ukraine).

Officiellement meilleur buteur de la compétition avec neuf réalisations, Ismaïla Sarr a été l'un des grands artisans de la qualification de son équipe. C'est le premier sénégalais, meilleur buteur d'une compétition européenne. Il dépasse le suédois Mikael Ishak (Lech Poznań) et le Tchadien Marius Mouandilmadji (Samsunspor) qui sont bloqués à huit buts.

Sarr est aussi rentré dans l'histoire de la compétition en inscrivant jeudi dernier à Cracovie (Pologne), lors de la demi-finale aller, le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue Europa Conférence, dès la 22e seconde.

Dans la même compétition, Pathé Ciss et Nobel Mendy ont également franchi les demi-finales avec le Rayo Vallecano. Le club espagnol s'est imposé 2-0 sur l'ensemble des deux matchs face à Strasbourg.

Pathé Ciss, titulaire, a disputé 11 matchs et délivré une passe décisive. Nobel Mendy, resté sur le banc lors du dernier match, compte toutefois deux apparitions dans la compétition.