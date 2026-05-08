Sénégal: Hydrocarbures - Une concertation menée pour une contribution active des compagnies d'assurances sénégalaises

Dakar — Le secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local (ST-CNSCL) a rencontré des acteurs des hydrocarbures et des assurances, jeudi, à Dakar, dans le but d'accroître la participation des compagnies d'assurances sénégalaises au sous-secteur des hydrocarbures.

La concertation entamée à partir de cette réunion doit aboutir à un consensus entre le ST-CNSCL et ces compagnies, sur les réformes à faire et les outils dont les deux parties doivent disposer.

"Le Sénégal entre progressivement dans une nouvelle phase de développement économique, avec l'exploitation de ses ressources [...] pétrolières et gazières. Et le secteur des assurances a un rôle stratégique à jouer", a souligné El Hadj Amar Kébé, le président de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurances (FSSA).

L'exploitation de ces ressources offre des "perspectives importantes" en termes de croissance économique, d'investissement, de création d'emplois et de richesses, a-t-il souligné, ajoutant que le secteur des assurances a un rôle important à jouer.

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Il doit contribuer à cette économie pétrolière et gazière, d'autant plus que "l'assurance n'est pas seulement un mécanisme de couverture des risques, mais aussi un puissant levier de financement de l'économie et de sécurisation des investissements", a fait valoir M. Kébé.

"On ne peut pas parler de champs gaziers et pétroliers sans parler des assurances", a-t-il dit pour mettre en exergue le rôle stratégique à jouer par les compagnies d'assurances dans le secteur extractif.

Les investissements et les risques liés aux hydrocarbures et aux mines sont tellement importants qu'ils nécessitent une souscription à une assurance, d'après le président de la FSSA.

"Dans cette dynamique de développement exponentiel du secteur attractif, l'assurance ne doit pas être perçue comme une simple formalité contractuelle. Dans les hydrocarbures et les mines, elle est un instrument de structuration du risque, de protection des actifs et de sécurisation des investissements", a souligné Mor Bakhoum, le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local.

L'implication des compagnies d'assurances doit être sérieusement prise en compte, selon M. Bakhoum.

"Il ne s'agit pas de définir les options normatives, mais d'ouvrir un dialogue technique [pour] identifier les contraintes réelles du marché, les marges de progression possibles et les meilleures conditions de participation des [sociétés d'assurances]", a-t-il souligné.

Le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local juge nécessaire de veiller à "la sécurité technique des couvertures" en matière d'assurance et à "la conformité juridique et légale des opérations d'assurances".

Les entreprises nationales ne captent actuellement que moins de 5 % des revenus générés par les assurances, dans le sous-secteur des hydrocarbures au Sénégal, selon Alioune Guèye, le directeur général de Petrosen Holding. À ses yeux, il est nécessaire de "faire en sorte qu'une part importante de ces [revenus] soit captée" par les entreprises sénégalaises intervenant dans les hydrocarbures.

Petrosen Holding est en train d'y travailler, d'après lui.