Bénin: Bank of Africa Benin augmente ses revenus grâce à la hausse des dépôts et des commissions

Bank of Africa Benin (BRVM : BOAB) a entamé l'année 2026 sur des bases solides, en augmentant son produit net bancaire de 11 % au mois de mars par rapport à la même période de l'année précédente, sous l'effet d'une hausse de près de 19 % des commissions et d'une progression de 8,5 % de la marge nette d'intérêt. Le bénéfice net a légèrement augmenté de 1 % au cours de la même période.

Les dépôts de la clientèle ont atteint 753,7 milliards de FCFA (1,35 milliard de dollars), les dépôts non rémunérés - essentiellement des fonds libres - ayant augmenté de 3,5 %. L'encours des prêts est resté globalement stable à 386,5 milliards de FCFA (690,7 millions de dollars), ce qui suggère que la banque est sélective en ce qui concerne les nouveaux crédits plutôt que de rechercher la croissance des deux côtés du bilan à la fois.

L'écart entre la croissance des revenus de 11 % et la croissance des bénéfices de 1 % indique une augmentation des coûts quelque part dans la chaîne - probablement le provisionnement ou les dépenses d'exploitation - bien que la banque n'ait pas donné de détails à ce sujet dans sa déclaration trimestrielle. Les chiffres ne sont pas audités.

Points clés à retenir

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Bank of Africa Bénin est une filiale de BMCE Bank of Africa. Ce groupe bancaire marocain a construit l'un des réseaux d'agences les plus étendus en Afrique subsaharienne au cours des deux dernières décennies. L'entité béninoise opère dans l'une des économies les plus petites mais à la croissance la plus rapide d'Afrique de l'Ouest - le pays a affiché une croissance du PIB de 8,3 % au quatrième trimestre de 2025.

L'évolution de la composition des revenus vers les frais et les commissions plutôt que vers les revenus d'intérêts purs est une tendance observée dans les banques africaines les mieux gérées, à mesure qu'elles se développent dans les paiements, le financement du commerce et les services bancaires mobiles qui génèrent des revenus de frais sans consommer de capital.

Le fait que les revenus de commissions aient augmenté de près de 19 % en un seul trimestre est remarquable et reflète probablement à la fois la croissance organique du volume et une poussée délibérée vers les services bancaires transactionnels. La stagnation du portefeuille de prêts, en revanche, peut refléter la prudence concernant la qualité du crédit dans un environnement où de nombreuses banques d'Afrique de l'Ouest digèrent encore les prêts non performants accumulés pendant le ralentissement post-pandémique.