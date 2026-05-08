Sénégal: Sucre - La société Sucrivoire S.A fait une perte de plus de 6 milliards de FCFA en 2025

Les comptes sont au rouge à la fin de l'exercice 2025 pour la société Sucrivoire S.A, qui produit et commercialise du sucre en Côte d'Ivoire, puisque cette entreprise a fait une perte de 6,131 milliards de FCFA contre un résultat net bénéficiaire de 2,590 milliards de FCFA à la fin de l'exercice 2024.

Quant au chiffre d'affaires, il est en baisse de 8%, affichant un solde de 81 milliards de FCFA contre 87,21 milliards de FCFA en 2024.

Concernant la production stockée de la société, il a augmenté de 6 milliards, en s'établissant à 13 milliards de FCFA contre 7 milliards de FCFA en 2024.

Les autres produits de la société connaissent une baisse de 1,09 milliard avec une réalisation de 1,20 milliard de FCFA contre 2,297 milliards de FCFA en 2024.

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Au niveau des charges, les achats de matières premières et fournitures liées sont en hausse de 1,578 milliard, à 27,21 milliards de FCFA contre 26 milliards de FCFA en 2024.

De leur côté, les autres achats sont ressortis à 21,25 milliards de FCFA contre 20 milliards de FCFA en 2024, soit une progression de 9%.

Au terme de la période sous revue, la valeur ajoutée de Sucrivoire enregistre un repli de 13,11%, à 29 milliards de FCFA contre 33,24 milliards de FCFA au 31 décembre 2024.

La même tendance baissière caractérise l'excédent brut d'exploitation qui se situe à 16 milliards de FCFA contre 20,307 milliards de FCFA en 2024 (-23,03%).

Il en est de même du résultat d'exploitation qui a fait un plongeon de 77,36% à 2 milliards de FCFA contre 8,07 milliards de FCFA en 2024.

Le déficit du résultat financier s'est creusé durant la période sous revue avec un solde de -7,59 milliards de FCFA contre - 4,66 milliards de FCFA en 2024.

Le résultat des activités ordinaires est également déficitaire de -5,761 milliards de FCFA contre un excédent de +3,410 milliards FCFA en 2024.