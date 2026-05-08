Sénégal: Ligue 1 - Le derby de Rufisque entre AJEL et TFC, affiche phare de la 26e journée

Dakar — Le derby de la ville de Rufisque entre le leader de la Ligue 1, AJEL, et son dauphin Teungueth FC (TFC), est l'un des chocs de la 26e journée du championnat, prévue samedi et dimanche.

Dimanche, le stade Ngalandou Diouf va accueillir l'un des matchs les plus décisifs pour la course au titre.

A cinq journées de la fin de la Ligue 1, AJEL de Rufisque (44 points) et TFC (43 points) vont se rencontrer au cours d'un match qui pourrait décider de l'issue du championnat national.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

AJEL qui était sur un belle dynamique lors de la phase aller, semble connaitre des moments de flottement dans le dernier sprint avec deux défaites et un match nul lors de ses trois dernières sorties.

Face à leur rival et dauphin, les protégés de l'entraîneur Tabane Dieng doivent réagir, s'ils veulent rester maîtres de leur destin dans le championnat.

Au match aller, AJEL avait perdu (0-2) le derby face à TFC.

Les poulains de Malick Daff, l'entraîneur le plus titré de la Ligue 1 sénégalaise, vont tenter de rééditer le coup de la manche aller pour s'installer à la tête du championnat.

En cas de victoire, TFC peut prendre une sérieuse option dans ce sprint final.

L'US Gorée, troisième du championnat, va suivre de près le derby de Rufisque pour espérer un résultat qui lui serait favorable. Les insulaires reçoivent samedi HLM qui se bat pour le maintien dans l'élite.

Plusieurs autres chocs sont au menu de la 26e journée de Ligue 1. Il s'agit notamment de Casa sports-Génération foot, AS Pikine-Dakar Sacré coeur, Guédiawaye FC-US Ouakam.

-Voici le programme de la 26e journée de Ligue 1 sénégalaise :

Dimanche:

TFC-AJEL

US Gorée-HLM

Casa sports-Génération foot(GF)

AS Pikine-Dakar Sacré coeur

Guédiawaye FC-US Ouakam

Jaraaf -SONACOS

ASC Cambérène-Linguère

Stade de Mbour-Wally Daan