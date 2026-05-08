Sénégal: Kaolack - Plaidoyer pour le renforcement des capacités des ressources du Conseil départemental

Kaolack — Le secrétaire général du Conseil départemental de Kaolack (centre), Oumar Ba a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités des ressources humaines de cette institution pour relever les défis du développement territorial.

"Le Conseil départemental de Kaolack accorde une importance capitale à la promotion de la formation professionnelle. Notre Institution a la ferme conviction que le développement territorial passe inéluctablement par le renforcement des capacités de nos ressources humaines, notamment les jeunes et les femmes", a-t-il notamment dit.

Il intervenait jeudi au cours d'une cérémonie officielle de remise d'attestations et de titres de qualification professionnelle à des jeunes formés dans plusieurs domaines d'activités. Cette activité a été suivie du lancement du programme de formation 2026 dans la zone centre, à l'initiative de l'office national de la formation professionnelle (ONFP).

M. Ba s'est réjoui du lancement de ce programme de formation 2026, soulignant qu'il contribuera à élargir les opportunités d'apprentissage et à renforcer l'employabilité des populations.

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"J'encourage une orientation des formations vers des secteurs porteurs tels que l'agriculture, la transformation agroalimentaire, l'artisanat, les métiers du numérique et les services", a-t-il plaidé.

A ce titre, il a rappelé que le Conseil départemental accompagne les jeunes à la formation aux métiers du numérique à travers son programme "Taggat ndaw yi" (Former les jeunes, en wolof) qui a permis d'initier plusieurs jeunes à ces métiers de l'avenir.

Cette expérience a été élargie avec la signature de conventions avec des écoles et instituts de la place pour assurer la formation de centaines de jeunes dans les métiers ayant trait à la santé, à la gestion, aux Bâtiments et travaux publics (BTP) et à la bureautique.

"Ensemble, nous pouvons bâtir un capital humain fort, capable de relever les défis du développement durable", a lancé Oumar Bâ.