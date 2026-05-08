Sénégal: Au marché Police de Louga, commerçants et clients pataugent dans une galère quotidienne

Louga — Le marché Police est devenu le point noir de la circulation à Louga. L'occupation anarchique des trottoirs par les commerçants et le ballet incessant des calèches et des motos, paralysent les déplacements des usagers confrontés à des bouchons dans ce centre névralgique de la ville.

Dès l'entrée du marché, les clients sont obligés de se bousculer pour se frayer un passage. Les motocyclistes passent d'un côté, les calèches occupent l'autre voie. Les commerçants, faute d'espace, étalent leurs produits à même le sol.

Assise derrière son étal de poisson, Mame Daro Ndiaye, vendeuse âgée de 42 ans, estime que le marché est devenu trop petit pour la population de Louga.

"Ce que l'État peut faire pour nous, c'est d'agrandir le marché. Il faut construire un nouveau marché plus grand parce que celui-ci ne suffit plus", plaide-t-elle.

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Le délégué du marché, Bassirou Sow, partage le même constat. Selon lui, les infrastructures sont dans un état préoccupant.

"Vous voyez le marché avec son mauvais système d'assainissement et ses trous béants. Nous nous sommes plaints partout, mais jusque-là aucune solution n'a été trouvée", regrette-t-il.

Entre insalubrité et manque d'espace

Dans certaines allées, les pousse-pousse, les vendeurs de légumes et les étals installés sur les passages piétons empêchent toute circulation normale. Les clients avancent difficilement entre les flaques d'eau et les obstacles.

Rencontré devant sa boutique, le commerçant Tamsir Ndiaye pense que seule une modernisation du marché pourrait régler durablement le problème.

"Déplacer les vendeurs qui occupent les points de passage n'est pas une solution durable. Après quelques jours, ils reviennent parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où travailler. Il est temps que l'État modernise les marchés pour aider les populations qui vivent du commerce", plaide-t-il.

Pour lui, beaucoup de jeunes et de femmes n'ont que le petit commerce pour gagner leur vie. Casquette vissée sur la tête, le vendeur de poisson Abdou Diop montre du doigt un trou rempli d'eau au milieu du marché.

"Plusieurs clientes sont tombées ici. Nous avons signalé le problème depuis la Tabaski de l'année dernière, mais rien n'a été fait", dénonce-t-il.

Les commerçants saluent les efforts de nettoyage.

Malgré toutes ces difficultés, certains commerçants reconnaissent les efforts de la mairie dans le nettoyage du marché.

Ndèye Ndiaye, commerçante, salue le travail des agents chargés de l'entretien. "La mairie fait de son mieux pour la propreté. Chaque jour, des équipes viennent nettoyer le marché. Même quand il est très sale ou inondé, le lendemain on peut quand même travailler", témoigne-t-elle.

Entre manque d'espace, insalubrité et difficultés de circulation, le marché Police de Louga continue de faire face à de nombreux défis. Commerçants comme clients espèrent désormais une modernisation rapide pour améliorer leurs conditions de travail et de déplacement.