Afrique: Thiaroye - Des acteurs planchent sur les mécanismes d'écoulement des produits agroécologiques

Thiaroye — L'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (CICODEV Afrique), a organisé, jeudi, en partenariat avec divers acteurs et producteurs de la commune de Thiaroye (banlieue de Dakar) un atelier de réflexion sur les mécanismes de promotion, d'écoulement et d'accessibilité des produits agroécologiques aux consommateurs.

"Nous voulons voir les meilleures techniques, les meilleures approches pour rendre les produits agroécologiques disponibles et accessibles aux consommateurs. Il s'agit pour nous de faire en sorte que la les produits agroécologiques soient disponibles dans les marchés", a expliqué Amadou Kanouté, directeur exécutif de l'ONG CICODEV Afrique, initiatrice d'un projet de renforcement de la production et la consommation de produits agroécologiques dans la commune de Thiaroye avec différentes parties prenantes.

Intervenant en marge de cet atelier de réflexion organisé à la Maison des femmes de Thiaroye Gare, il a souligné que cette rencontre a permis aussi d'évaluer l'avancement des activités de production agroécologique dudit projet.

"Quand on a démarré ce projet, avec toutes les parties prenantes, l'idée c'était de mettre sur le marché une alimentation saine pour une consommation saine. Donc, des produits de l'agroécologie pour une consommation durable et saine", a expliqué M. Kanouté.

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Il a salué l'accompagnement de la mairie de Thiaroye et des autorités du Camp militaire de Thiaroye qui ont facilité l'accès à un espace de production.

"Aujourd'hui, la production agroécologique est disponible après deux ans de production", s'est-il félicité, assurant que la première phase du projet est réussie car la production est disponible.

"Maintenant pour la seconde phase il faut travailler à faciliter la commercialisation de cette production, c'est-à-dire faire en sorte que les produits agroécologiques soient accessibles géographiquement et financièrement aux consommateurs", a préconisé le directeur exécutif de l'ONG CICODEV Afrique.