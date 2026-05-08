Congo-Kinshasa: L'Inspection générale des mines appelle à renforcer la sécurité dans les zones minières

L'Inspection générale des mines (IGM) appelle au renforcement des dispositifs de sécurité dans les zones minières après une attaque armée survenue le 2 mai dernier dans le secteur de Luisha, sur l'axe reliant le site de Pumpe à la route de Likasi, dans le territoire de Kambove au Haut-Katanga.

Dans un communiqué parvenu jeudi 7 mai à Radio Okapi, l'IGM dit avoir appris avec « une profonde consternation » l'attaque d'un convoi en mission de prospection par des individus armés et cagoulés.

Deux morts et des prises d'otages

Selon l'Inspection générale des mines, le convoi attaqué était composé de deux véhicules transportant une équipe en mission de prospection.

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Des hommes armés ont intercepté les véhicules avant d'ouvrir le feu. Le bilan provisoire fait état de deux morts : un géologue et son chauffeur, tous deux de nationalité congolaise. Un autre passager congolais a également été grièvement blessé.

L'IGM indique par ailleurs qu'un expatrié et un citoyen congolais ont été brièvement pris en otage avant d'être relâchés quelques heures plus tard après le paiement d'une rançon.

Dans son communiqué, l'Inspection générale des mines souligne que cette attaque intervient dans un contexte de dégradation préoccupante de la situation sécuritaire dans plusieurs zones minières de la région.

L'institution évoque notamment une présence croissante d'individus armés et d'acteurs non étatiques dans ces zones. Elle rappelle également que plusieurs incidents similaires ont été signalés ces dernières semaines dans le secteur de Luisha.

Selon l'IGM, cette insécurité affecte directement les activités des opérateurs miniers et constitue une menace sérieuse pour la stabilité des opérations ainsi que pour le climat des affaires dans le secteur minier national.

Appel au renforcement des mesures de sécurité

Face à cette situation, l'Inspection générale des mines appelle les autorités compétentes à renforcer les dispositifs sécuritaires afin de mieux protéger les populations, les travailleurs ainsi que les investissements dans les zones minières.

Elle précise enfin que des investigations sont en cours pour identifier et poursuivre les auteurs de cette attaque conformément à la loi.