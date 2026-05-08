Congo-Kinshasa: Petit commerce en RDC - Que changent les nouvelles mesures du gouvernement ?

Le gouvernement congolais a annoncé l'entrée en vigueur du décret encadrant le petit commerce et le commerce de détail en République démocratique du Congo.

Ce texte réserve certaines activités commerciales aux Congolais, tout en maintenant certains segments spécialisés ouverts aux étrangers, notamment ceux nécessitant d'importants investissements.

Les opérateurs concernés disposent toutefois d'un délai de six mois pour se conformer aux nouvelles dispositions.

Cette décision suscite déjà plusieurs réactions et interrogations dans les milieux économiques et au sein de la population.

Qui est réellement concerné par ces nouvelles mesures ?

Quels commerces sont réservés aux Congolais ?

Quels impacts sur les commerçants, les consommateurs et l'économie nationale ?

C'est notre thème dans cette édition d'Okapi Service.

Lem's Kamwanya, économiste et analyste en parle avec Jocelyne Musau dans Okapi Service.