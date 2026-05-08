Afrique: Le directeur de l'ENA exhorte les influenceurs à promouvoir des récits africains authentiques

Addis Ababa — Les influenceurs africains sur les réseaux sociaux sont invités à jouer un rôle plus actif dans la redéfinition de la perception mondiale du continent, alors que les responsables des médias mettent en garde contre la désinformation et les stéréotypes dépassés qui continuent de déformer l'image de l'Afrique.

S'exprimant lors du Sommet des influenceurs africains sur les réseaux sociaux à Addis-Abeba, Seife Deribe, PDG de l'Agence de presse éthiopienne, a déclaré que les créateurs africains devaient utiliser leurs plateformes pour promouvoir des récits authentiques reflétant les progrès, la culture et le potentiel du continent.

« Ce rassemblement est plus qu'une simple conférence : c'est un moment décisif pour l'Afrique », a déclaré Seife aux participants.

S'adressant à une salle remplie de créateurs numériques, d'entrepreneurs et de professionnels des médias, il a déclaré que l'Afrique ne pouvait plus rester passive tandis que d'autres façonnent son histoire à travers la désinformation, des stéréotypes dépassés et des récits qui ignorent les réalisations du continent.

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« Nous sommes réunis ici parmi des visionnaires, des conteurs, des innovateurs et des architectes culturels qui façonnent la façon dont l'Afrique se perçoit et dont le monde perçoit l'Afrique », a-t-il déclaré.

Le thème du sommet, « Influence pour une Afrique meilleure », représente bien plus qu'un simple slogan, a déclaré Seife, le décrivant comme un appel lancé aux créateurs pour qu'ils mettent leur influence au service d'une cause.

Plutôt que de se concentrer uniquement sur le divertissement, il a exhorté les influenceurs à éduquer leur public, à inspirer les jeunes, à promouvoir l'unité et à contribuer à un changement significatif à travers l'Afrique.

Il a averti que le continent continue de faire face à des défis majeurs, notamment la désinformation, les conflits, les divisions sociales et la fragmentation -- des problèmes qui, selon lui, exigent un leadership numérique responsable.

« Les auteurs de la nouvelle histoire de l'Afrique se trouvent dans cette salle », a déclaré M. Seife, encourageant les participants à remettre en question les représentations déformées de l'Afrique et à les remplacer par des récits ancrés dans la vérité et l'expérience vécue.

Il a indiqué que le sommet visait à redéfinir ce que signifie l'influence numérique en Afrique, en mettant l'accent sur la responsabilité, le renforcement des communautés et l'impact social plutôt que sur la division et les comportements nuisibles en ligne.

M. Seife a également appelé les créateurs à célébrer la culture africaine, à promouvoir l'innovation, à valoriser le leadership des femmes et à rejeter l'exploitation et les abus dans les espaces numériques.

Il a associé cette initiative à la vision plus large du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a souvent appelé les Africains à raconter leurs propres histoires plutôt que de laisser des stéréotypes négatifs dominer les conversations mondiales sur le continent.

Il a toutefois averti que des défis subsistaient.

« L'Afrique n'attend plus que d'autres définissent son histoire », a-t-il déclaré. « Mais la désinformation, les divisions et les conflits continuent de menacer notre unité et nos progrès. »

M. Seife a souligné que le fait d'accueillir le sommet à Addis-Abeba revêtait une importance symbolique, décrivant la ville comme la capitale politique de l'Afrique et le reflet de la résilience et de l'ambition du continent.

Il an mis en avant les efforts de développement actuellement déployés par l'Éthiopie, qui s'inscrivent dans le cadre d'une transformation plus large en cours à travers l'Afrique.