Afrique: L'ASMIS 2026 s'ouvre à Addis-Abeba avec un appel à redéfinir l'image de l'Afrique sur la scène internationale

Addis Ababa — Le Sommet africain des influenceurs sur les réseaux sociaux (ASMIS) 2026 a officiellement débuté aujourd'hui à Addis-Abeba, réunissant des créateurs de contenu numérique de premier plan, des producteurs de contenu, des personnalités des médias et des experts en communication venus de tout le continent afin de promouvoir une vision plus authentique de l'Afrique à travers les plateformes numériques.

Ce sommet de deux jours, organisé sous le thème « Faire entendre la voix de l'Afrique à l'ère numérique », a attiré des influenceurs comptant des millions d'abonnés et originaires de différents pays africains.

Les participants ont souligné le rôle croissant des influenceurs sur les réseaux sociaux dans la formation de l'opinion publique, la promotion de la culture et du tourisme africains, ainsi que dans la lutte contre les stéréotypes négatifs sur le continent.

Les influenceurs ont fait remarquer que l'Afrique abrite une population jeune et connectée numériquement, ce qui fait des réseaux sociaux un outil de plus en plus puissant pour favoriser le changement social, les opportunités économiques, les échanges culturels et l'intégration continentale.

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Ils ont également souligné l'importance pour les Africains de raconter leurs propres histoires selon leur propre point de vue, notant que les réalités, les réalisations et les aspirations du continent sont souvent sous-représentées ou déformées dans les récits des médias internationaux.

Plusieurs participants ont également félicité l'Éthiopie pour avoir organisé avec succès ce rassemblement continental et pour l'accueil chaleureux réservé aux délégués arrivés à Addis-Abeba.

S'adressant à l'ENA en marge du sommet, les participants ont souligné que l'ASMIS 2026 offrira de précieuses opportunités de réseautage, de collaboration, de partage d'expériences et de partenariats entre les créateurs numériques africains.

Ils ont ajouté que cette plateforme contribuera à renforcer les efforts collectifs visant à mettre en avant l'innovation, la culture, le développement, le potentiel touristique et les réussites de l'Afrique auprès d'un public international.

Les participants ont également noté que le sommet reflète l'influence croissante des créateurs de contenu africains dans l'écosystème numérique mondial et leur rôle de plus en plus important dans la redéfinition de la perception de l'Afrique à l'échelle mondiale.

Le sommet devrait proposer des tables rondes, des sessions de partage d'expériences, des présentations d'innovations numériques et des discussions axées sur la création de contenu, la monétisation, l'image de marque, la narration éthique et l'avenir du paysage des médias numériques en Afrique.

L'ASMIS 2026 devrait également contribuer à renforcer les liens entre les peuples des pays africains tout en encourageant les jeunes Africains à utiliser les plateformes numériques comme outils de créativité, d'entrepreneuriat et d'impact social positif.