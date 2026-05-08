Ile Maurice: Un retraité escroqué de près de Rs 2,4 millions par un vrai faux banquier

8 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Un retraité de 70 ans habitant Butte-aux-Papayes a été victime d'une escroquerie informatique après avoir été piégé par un individu se faisant passer pour un représentant bancaire. Le préjudice subi s'élève à près de Rs 2,4 millions.

Les faits se sont produits le mercredi 6 mai, alors que le septuagénaire se trouvait à son domicile au lotissement Domaine de Belle-Vue. Vers 9 h 30, il a reçu un appel vidéo via l'application Google Meet. L'appel affichait le logo d'une banque réputée ainsi qu'une adresse électronique laissant croire qu'il s'agissait d'un service officiel de la banque. Au bout du fil, un homme s'est présenté comme un représentant de la banque. Il aurait affirmé à la victime que ses comptes bancaires étaient en train d'être piratés et qu'il fallait agir rapidement afin de sécuriser les fonds.

Mis en confiance, le retraité lui a communiqué les informations confidentielles liées à ses deux comptes. Le faux représentant lui aurait ensuite demandé d'effectuer plusieurs transactions vers ce qu'il présentait comme un «compte sécurisé» afin de protéger son argent.

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La victime a alors procédé à plusieurs transferts totalisant Rs 768 000 ainsi que 29 196,96 euros. Le montant global détourné est estimé à Rs 2 373 762 (selon le taux de change d'hier).

Ce n'est qu'après les transactions que le retraité a commencé à avoir des soupçons. Il s'est immédiatement rendu à une succursale de la banque à Grand-Baie pour obtenir des vérifications. Après consultation de ses comptes, il a constaté que les sommes avaient déjà été débitées.

Deux relevés bancaires ont été remis aux enquêteurs aux fins de l'enquête sur cette escroquerie sophistiquée.

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