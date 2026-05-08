Afrique: 1ᣴe édition de l'Académie des porteurs de paix - Former une jeunesse au service de l'intégration africaine

L'Ong Médiateur réconciliateur sans frontières (Mrsf) a organisé la première édition de l'Académie des porteurs de paix (App), le 24 avril 2026, au siège de la centrale syndicale Humanisme.

Sous le thème « Jeunesse, diversité et intégration : bâtir des ponts pour une Afrique sans frontières », cette initiative a pour objectif de promouvoir la paix entre les peuples, au-delà des langues et des appartenances ethniques, et d'instaurer l'union entre les pays du monde entier.

L'ouverture de cette première édition marque un tournant : celui d'une jeunesse appelée à devenir un acteur de terrain engagé et déterminé dans la construction de la paix.

Parrainée par Yoro Bi Ta Raymond, cette initiative vient, selon lui, en appui aux projets de paix dans l'optique d'instaurer une paix durable en Côte d'Ivoire, mais également dans le monde. « J'ai décidé de parrainer cette manifestation au nom de la paix. Nous avons, pendant des années, oeuvré pour la paix et, depuis quelques années, nous sommes véritablement à la quête d'une Côte d'Ivoire de paix et d'une Côte d'Ivoire sans violence », a-t-il déclaré.

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Pour Lardja Philippe, président de l'Ong Médiateur réconciliateur sans frontières (Mrsf), cette initiative se veut un véritable cadre de veille citoyenne, où les jeunes sont formés et engagés en faveur de la paix, dans l'esprit des valeurs prônées par les dirigeants et les pères fondateurs des nations.

Des tableaux d'honneur ont également été décernés à certaines communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire, en reconnaissance de leur contribution remarquable à la promotion de la paix. Parmi les récipiendaires figurent Mbié-Békale Prince Mickël, président de l'Association gabonaise de Côte d'Ivoire (Agaci), ainsi que Haidara Alkassim, conseiller spécial de la communauté malienne.

Pour ces derniers, cette distinction symbolise à la fois la reconnaissance de leurs efforts en faveur de la cohésion sociale et un encouragement à poursuivre leur engagement pour la paix au sein des communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire.

Le Bureau ivoirien pour la promotion et l'intégration africaine (Bipia), partenaire institutionnel de cette initiative, accompagne l'Académie des porteurs de paix, un projet qui vise à former une jeunesse engagée.