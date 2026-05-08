Afrique: 1ᣴe édition de l'Académie des porteurs de paix - Former une jeunesse au service de l'intégration africaine

8 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Sarah Tiéméné

L'Ong Médiateur réconciliateur sans frontières (Mrsf) a organisé la première édition de l'Académie des porteurs de paix (App), le 24 avril 2026, au siège de la centrale syndicale Humanisme.

Sous le thème « Jeunesse, diversité et intégration : bâtir des ponts pour une Afrique sans frontières », cette initiative a pour objectif de promouvoir la paix entre les peuples, au-delà des langues et des appartenances ethniques, et d'instaurer l'union entre les pays du monde entier.

L'ouverture de cette première édition marque un tournant : celui d'une jeunesse appelée à devenir un acteur de terrain engagé et déterminé dans la construction de la paix.

Parrainée par Yoro Bi Ta Raymond, cette initiative vient, selon lui, en appui aux projets de paix dans l'optique d'instaurer une paix durable en Côte d'Ivoire, mais également dans le monde. « J'ai décidé de parrainer cette manifestation au nom de la paix. Nous avons, pendant des années, oeuvré pour la paix et, depuis quelques années, nous sommes véritablement à la quête d'une Côte d'Ivoire de paix et d'une Côte d'Ivoire sans violence », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Lardja Philippe, président de l'Ong Médiateur réconciliateur sans frontières (Mrsf), cette initiative se veut un véritable cadre de veille citoyenne, où les jeunes sont formés et engagés en faveur de la paix, dans l'esprit des valeurs prônées par les dirigeants et les pères fondateurs des nations.

Des tableaux d'honneur ont également été décernés à certaines communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire, en reconnaissance de leur contribution remarquable à la promotion de la paix. Parmi les récipiendaires figurent Mbié-Békale Prince Mickël, président de l'Association gabonaise de Côte d'Ivoire (Agaci), ainsi que Haidara Alkassim, conseiller spécial de la communauté malienne.

Pour ces derniers, cette distinction symbolise à la fois la reconnaissance de leurs efforts en faveur de la cohésion sociale et un encouragement à poursuivre leur engagement pour la paix au sein des communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire.

Le Bureau ivoirien pour la promotion et l'intégration africaine (Bipia), partenaire institutionnel de cette initiative, accompagne l'Académie des porteurs de paix, un projet qui vise à former une jeunesse engagée.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.