Cote d'Ivoire: Remise de cartes de militants - Le Rhdp renforce son ancrage à Cocody

Cent cartes de militants ont été remises à des hommes et à des femmes qui adhèrent aux idéaux de cette formation politique.

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) continue de consolider son implantation. Ce processus de renforcement de son ancrage sur le territoire national s'est traduit, le 3 mai 2026, par la remise de cent cartes de militants à des hommes et des femmes qui adhèrent aux idéaux de cette formation politique.

Résidant à Cocody-Riviera, les bénéficiaires de ce document marquant leur adhésion active au parti ont été célébrés au cours de cette activité organisée dans un réceptif hôtelier de ce quartier huppé.

Le secrétaire de zone, Sanoko Anzoumana, ancien membre du bureau exécutif national de l'Uj-Rhdp, fait partie des initiateurs de cette action. Il a donc salué, à ce titre, la mobilisation des militants.

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Traoré Yaya, secrétaire départemental, a également salué cette démarche, qui contribue au renforcement de la structuration du parti à la base. Celui-ci est, par ailleurs, revenu sur l'importance de la détention de la carte de militant, symbole d'appartenance et d'engagement politique.

En effet, selon lui, grâce à cette carte, les militants concernés, en plus d'être membres du Rhdp, participent désormais à la vie du parti et à ses actions de terrain. Ce qui signifie, à l'en croire, que les nouveaux adhérents doivent participer aux réunions et être actifs sur le terrain de la mobilisation.

Le coordonnateur régional adjoint, Cissé Vacaba, a abondé dans son sens. Il a ensuite exhorté les militants à demeurer mobilisés, disciplinés et engagés pour les échéances à venir.

Cette cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère de fête. Le coordonnateur principal, Éric Taba, y était représenté par le coordonnateur régional adjoint, Cissé Vacaba.