Cote d'Ivoire: Direction générale de l'Onep - M. Ibrahiman Berté passe la main à Nabintou Cissé

7 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Le siège de l'Office National de l'Eau Potable (ONEP) à Abidjan a accueilli ce jeudi 7 mai 2026 la cérémonie officielle de passation de charges entre M. Ibrahiman Berté, directeur général sortant, et Mme Nabintou Cissé, nommée directrice générale par intérim.

La Directrice Générale par intérim a rendu un hommage solennel à l'action de son prédécesseur.

Elle a salué les qualités humaines et professionnelles de M. Ibrahiman Berté.

Selon Nabintou Cissé son prédécesseur a conduit les chantiers d'eau potable en Côte d'Ivoire pendant 14 ans.

Le directeur général sortant a pour sa part exprimé sa gratitude envers le président Alassane Ouattara pour la confiance accordée durant l'exercice de son mandat.

Il a également adressé ses félicitations à son successeur, formulant des voeux de réussite pour la conduite des missions stratégiques de l'Office.

La cérémonie a été marquée par la remise formelle des dossiers administratifs, scellant ainsi le transfert des responsabilités.

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