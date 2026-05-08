Cote d'Ivoire: ARTCI - Roger Adom Félix prête serment devant la justice

7 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Nommé au poste de président du conseil de régulation de l'Autorité de régulation des télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (Artci) par le président de la République Alassane Ouattara, le 21 avril 2026 à travers un décret, M. Roger Adom Félix a prêté serment.

Le jeudi 7 mai 2026, le nouveau président et ses membres ont pris part à une cérémonie solennelle de prestation de serment au palais de justice du plateau.

Les nouveaux locataires de l'Artci ont un mandat de six ans non-renouvelables.

Pour rappel, Adom Roger Félix avait occupé les postes de ministre de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'administration et de l'innovation du service public.

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