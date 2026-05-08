Cote d'Ivoire: Conseil de régulation de l'Artci - Les nouveaux membres prêtent serment

Le conseil de régulation de l'Autorité de régulation des télécommunications/Tic de Côte d'Ivoire (Artci) compte quatre nouveaux membres. Ils ont prêté serment le 7 mai, au cours d'une audience solennelle tenue à la Cour d'appel d'Abidjan, au Palais de justice du Plateau.

Elle s'est déroulée en présence de plusieurs hautes personnalités, notamment la présidente du Sénat, Kandia Camara; le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), Aka Aouélé; l'inspecteur général d'État, Ahoua N'Doli Théophile; ainsi que le ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara; plusieurs membres du gouvernement et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo.

Nommés par décret présidentiel n°2026-222 du 21 avril 2026, les nouveaux membres sont Roger Félix Adom, Isaac Gnamba-Yao, Laure Besse et Coulibaly Nibé Kolo Issa. Leur entrée au sein de l'organe de régulation a été officialisée le 23 avril dernier.

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Conformément aux dispositions en vigueur, les membres du Conseil de régulation sont désignés pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Avant leur prise de fonction effective, ils doivent, à l'exception des magistrats, prêter serment devant le président de la Cour d'appel dans un délai de 15 jours suivant leur nomination.

En leur nom, Roger Félix Adom a exprimé sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance placée en leur personne. « C'est un sentiment de fierté, de joie et surtout de responsabilité. Nous remercions le Président de la République pour la confiance qu'il a placée en nous en nous nommant à ces fonctions », a-t-il déclaré.

Le nouveau président du Conseil de régulation a assuré que ses collègues et lui entendent exercer leur mission avec rigueur et impartialité. « Durant notre mandat de six ans, nous ferons preuve de probité, de dignité et d'impartialité, conformément au serment que nous venons de prêter », a-t-il affirmé.

Roger Félix Adom a également salué l'action des membres sortants, parmi lesquels le ministre Diakité Coty Souleymane, tout en soulignant que les priorités du nouveau collège seront définies après concertation. « Il est encore trop tôt pour annoncer les défis à relever. Nous allons d'abord rencontrer les autres membres du Conseil. Mais nous ferons en sorte que l'Artci demeure une institution respectée en Côte d'Ivoire », a-t-il ajouté.

L'audience solennelle a été présidée par le président de chambre à la Cour d'appel d'Abidjan, Joseph Gnamien et le commissaire de justice, Me Assa Kokora Paul Valeri.

Par cette prestation de serment, les nouveaux membres du Conseil de régulation de l'Artci prennent officiellement l'engagement de veiller, dans le respect des lois de la République, à la régulation d'un secteur stratégique pour la transformation numérique de la Côte d'Ivoire.

Légende :Au nom des autres membres, Roger Félix Adom, président du Conseil de Régulation a pris l'engagement de faire preuve de probité, de dignité et d'impartialité. (dr)