Cote d'Ivoire: Saison des pluies et risque d'inondation - L'Onpc visite plusieurs sous-quartier de la commune d'Adjamé

Dans le cadre de la lutte contre les effets néfastes des pluies diluviennes, une équipe de l'Office national de la protection civile (Onpc) et ses partenaires ont effectué le jeudi 7 mai 2026, une visite de terrain dans plusieurs sous-quartiers de la commune d'Adjamé.

L'objectif de cette visite, à l'instar de celles menées dans les communes précédentes, était de répertorier les sites sensibles afin de prendre des dispositions particulières en vue d'éviter le pire lors des pluies qui s'abattront sur le district autonome d'Abidjan.

En d'autres termes, il s'agit de protéger au mieux les populations vivant dans ces zones lors des pluies torrentielles.

Au cours de cette visite donc, huit sites ont été inspectés principalement dans les sous-quartiers de Dubaï, Beyrouth, Sonitra et Macaci.

En effet, dans ces zones, des habitations situées à proximité des passages des eaux de ruissellement sont gravement menacées d'effondrement.