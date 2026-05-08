Cote d'Ivoire: Saison des pluies et risque d'inondation - L'Onpc visite plusieurs sous-quartier de la commune d'Adjamé

7 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Dans le cadre de la lutte contre les effets néfastes des pluies diluviennes, une équipe de l'Office national de la protection civile (Onpc) et ses partenaires ont effectué le jeudi 7 mai 2026, une visite de terrain dans plusieurs sous-quartiers de la commune d'Adjamé.

L'objectif de cette visite, à l'instar de celles menées dans les communes précédentes, était de répertorier les sites sensibles afin de prendre des dispositions particulières en vue d'éviter le pire lors des pluies qui s'abattront sur le district autonome d'Abidjan.

En d'autres termes, il s'agit de protéger au mieux les populations vivant dans ces zones lors des pluies torrentielles.

Au cours de cette visite donc, huit sites ont été inspectés principalement dans les sous-quartiers de Dubaï, Beyrouth, Sonitra et Macaci.

En effet, dans ces zones, des habitations situées à proximité des passages des eaux de ruissellement sont gravement menacées d'effondrement.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.