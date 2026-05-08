Cote d'Ivoire: Rapport Ige 2024 / Transparence, bonne gouvernance- Des progrès notables, mais des défis à relever

La cérémonie de remise officielle du rapport 2024 de l'Inspection générale d'État (Ige) et de l'ensemble des structures du corps administratif, placée sous la présidence du vice-Président de la République, s'est déroulée le 7 mai 2026 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan-Plateau. Elle s'est déroulée en présence du vice-Président Tiémoko Koné, du Premier ministre, Robert Beugré Mambé, du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget : Adama Coulibaly, ainsi que des conseillers à la Présidence et des collaborateurs du vice-Président.

A cette occasion, au nom du Chef de l'État qu'il représentait, Tiémoko Meyliet Koné a salué les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire en matière de bonne gouvernance. Toutefois, il a souligné les nombreux défis à relever en recommandant un « suivi renforcé ». Du fait, a-t-il expliqué, au taux d'exécution des recommandations qui sont encore en deçà des attentes des Ivoiriens

. « Le taux d'exécution des recommandations qui s'établit à un peu plus de 60 %, doit être impérativement rehaussé », a-t-il vivement souhaité. Dans le même registre, il a espéré que « les doublons d'audits » cessent en vue d'optimiser les ressources publiques.

« La confiance est au coeur de l'action publique ». C'est, par ailleurs, un des messages forts adressés par le vice-Président, au cours de la cérémonie. Il a, en outre, rappelé que cette cérémonie, au-delà du « caractère institutionnel », requiert « un sens particulier en 2026 », au regard des orientations stratégiques fixées par le Président de la République. Il a donc pris soin de rappeler que, dans son discours du 31 décembre 2025, Alassane Ouattara avait préconisé de faire du service public de la Côte d'Ivoire « un véritable partenaire du citoyen, fondé sur l'écoute, la transparence et l'évaluation régulière ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, le travail du l'Ige et de l'ensemble des structures de corps de contrôle a été salué par le vice-Président. A juste titre, il a réitéré et loué l'amélioration significative du positionnement de la Côte d'Ivoire dans les classements internationaux en matière de gouvernance et de transparence. Selon lui, ces avancées « traduisent la crédibilité des réformes entreprises sous le leadership du Chef de l'État ». Mais, elles méritent d'être maintenues, consolidées et fortement renforcées.

Tiémoko Meyliet Koné s'est également réjoui de « l'intensité des activités de contrôle menées en 2024 » par l'Ige et ses différents démembrements. Pour lui, le rapport 2024 « appelle à l'action ». Pour lui, « chaque recommandation non appliquée représente une opportunité manquée d'amélioration de la gestion publique ». Aussi a-t-il appelé les gestionnaires à une « mise en oeuvre diligente », en ce qui concerne, notamment la collecte des recettes non fiscales.

Dans la même veine, face aux « enjeux de cohérence », la deuxième personnalité du pays a exigé « une meilleure articulation des missions » de l'Ige et de l'ensemble des structures de contrôle de l'ordre administratif. Selon lui, il s'agit de mettre tout en oeuvre pour « éviter les redondances et optimiser l'utilisation des ressources publiques ». Il a confirmé, à cet effet, le rôle « déterminant » de l'Ige en sa qualité « d'organe supérieur de contrôle administratif » chargé d'harmoniser toutes les pratiques. Les autres structures d'audit sont donc appelées à « coopérer pleinement » avec elle.