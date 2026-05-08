Cote d'Ivoire: Rapport Ige 2024 / Transparence, bonne gouvernance- Des progrès notables, mais des défis à relever

7 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Apa news

La cérémonie de remise officielle du rapport 2024 de l'Inspection générale d'État (Ige) et de l'ensemble des structures du corps administratif, placée sous la présidence du vice-Président de la République, s'est déroulée le 7 mai 2026 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan-Plateau. Elle s'est déroulée en présence du vice-Président Tiémoko Koné, du Premier ministre, Robert Beugré Mambé, du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget : Adama Coulibaly, ainsi que des conseillers à la Présidence et des collaborateurs du vice-Président.

A cette occasion, au nom du Chef de l'État qu'il représentait, Tiémoko Meyliet Koné a salué les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire en matière de bonne gouvernance. Toutefois, il a souligné les nombreux défis à relever en recommandant un « suivi renforcé ». Du fait, a-t-il expliqué, au taux d'exécution des recommandations qui sont encore en deçà des attentes des Ivoiriens

. « Le taux d'exécution des recommandations qui s'établit à un peu plus de 60 %, doit être impérativement rehaussé », a-t-il vivement souhaité. Dans le même registre, il a espéré que « les doublons d'audits » cessent en vue d'optimiser les ressources publiques.

« La confiance est au coeur de l'action publique ». C'est, par ailleurs, un des messages forts adressés par le vice-Président, au cours de la cérémonie. Il a, en outre, rappelé que cette cérémonie, au-delà du « caractère institutionnel », requiert « un sens particulier en 2026 », au regard des orientations stratégiques fixées par le Président de la République. Il a donc pris soin de rappeler que, dans son discours du 31 décembre 2025, Alassane Ouattara avait préconisé de faire du service public de la Côte d'Ivoire « un véritable partenaire du citoyen, fondé sur l'écoute, la transparence et l'évaluation régulière ».

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Par ailleurs, le travail du l'Ige et de l'ensemble des structures de corps de contrôle a été salué par le vice-Président. A juste titre, il a réitéré et loué l'amélioration significative du positionnement de la Côte d'Ivoire dans les classements internationaux en matière de gouvernance et de transparence. Selon lui, ces avancées « traduisent la crédibilité des réformes entreprises sous le leadership du Chef de l'État ». Mais, elles méritent d'être maintenues, consolidées et fortement renforcées.

Tiémoko Meyliet Koné s'est également réjoui de « l'intensité des activités de contrôle menées en 2024 » par l'Ige et ses différents démembrements. Pour lui, le rapport 2024 « appelle à l'action ». Pour lui, « chaque recommandation non appliquée représente une opportunité manquée d'amélioration de la gestion publique ». Aussi a-t-il appelé les gestionnaires à une « mise en oeuvre diligente », en ce qui concerne, notamment la collecte des recettes non fiscales.

Dans la même veine, face aux « enjeux de cohérence », la deuxième personnalité du pays a exigé « une meilleure articulation des missions » de l'Ige et de l'ensemble des structures de contrôle de l'ordre administratif. Selon lui, il s'agit de mettre tout en oeuvre pour « éviter les redondances et optimiser l'utilisation des ressources publiques ». Il a confirmé, à cet effet, le rôle « déterminant » de l'Ige en sa qualité « d'organe supérieur de contrôle administratif » chargé d'harmoniser toutes les pratiques. Les autres structures d'audit sont donc appelées à « coopérer pleinement » avec elle.

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