Cote d'Ivoire: Défense - Téné Birahima Ouattara salue la contribution des femmes militaires

Honneur aux soldates ! Les femmes militaires des Forces armées de Côte d'Ivoire (Faci), célébrées, le 7 mai 2026, à la base navale de Yopougon-Locodjro, ont eu droit à tous les superlatifs. Le vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, à la faveur de la journée dédiée à ces guerrières, a salué leur engagement pour le rayonnement de la Grande muette : « Je voudrais saluer le dévouement de nos femmes et leur contribution significative à la bonne image qu'offrent nos forces armées sur tous les théâtres opérationnels". Il a déclaré qu'avec l'intégration et la promotion de la gent féminine au sein de l'institution militaire, la politique du genre voulue par le Chef de l'Etat est aujourd'hui une réalité.

« Elle est visible dans toutes les composantes des Faci et à presque tous les niveaux de responsabilité », a-t-il fait savoir.

Téné Birahima a, en outre, appelé à l'encouragement et à la poursuite de cette dynamique d'intégration, en accordant une attention particulière au mérite des militaires ivoiriennes, afin de leur garantir un accès aux hautes fonctions de décision ou de commandement.

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L'édition de la journée de la femme militaire avait pour thème : « Droit, discipline et mérite, Promouvoir l'égalité dans les forces armées ». Pour lui, cette thématique est pertinente, car s'inscrivant résolument dans le processus de modernisation des forces armées et de valorisation du personnel féminin à travers les trois principes fondamentaux qui régissent l'institution militaire.

Le vice-Premier ministre a réaffirmé la volonté inébranlable de l'État de Côte d'Ivoire de poursuivre la promotion du genre au sein des Faci; les armées ivoiriennes constituant, selon lui, un vivier d'hommes et de femmes résolument engagés dans la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire.

Anne Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, était la marraine de cette activité. Elle a soutenu que la présence des femmes militaires au sein de l'armée n'est pas symbolique, mais stratégique. « Votre engagement n'est pas accessoire, il est essentiel. Par votre rigueur, votre courage, votre sens élevé du devoir, vous contribuez chaque jour, avec vos frères d'armes, au maintien de la paix, à la défense et à la sécurité nationale », a-t-elle lancé.

Fière de parrainer cette journée, elle a indiqué que les femmes militaires constituent une richesse pour la Grande muette. « Vous êtes la preuve vivante que l'excellence ne se décrète pas, elle se construit. Et vous la construisez jour après jour, dans l'effort, le sacrifice et l'honneur », s'est-elle convaincue.

La vétérinaire colonelle, Koua Malley Myriam, porte-parole des femmes militaires, a affirmé que la vision d'une armée mixte est celle du Président de la République traduite en action par le vice-Premier ministre. Egalement secrétaire technique de la cellule genre au ministère de la Défense, elle a ajouté que l'ouverture de tous les corps et de toutes les spécialités militaires aux femmes porte la signature de Téné Birahima Ouattara. « La nomination de femmes à des postes de commandement, de direction et d'état-major porte également votre signature », a-t-elle révélé.

Les ministres Françoise Remarck, Myss Belmonde Dogo et Nassénéba Touré étaient présentes à cette cérémonie en guise de soutien à la marraine.