Afrique de l'Ouest: Médiateur de la République - Gaoussou Touré reçoit une délégation de la Cour de justice de la CEDEAO

En mission en Côte d'Ivoire dans le cadre des préparatifs de sa prochaine conférence internationale, une délégation de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a été reçue en audience, le 7 mai, par le Médiateur de la République, Gaoussou Touré.

Conduite par le juge Gbéri-Bè Ouattara, chef de mission, la délégation est venue officiellement informer le Médiateur de la tenue, à Abidjan, de ladite conférence prévue du 8 au 12 juin.

Au cours des échanges, le juge a rappelé l'importance de cette rencontre internationale pour la sous-région ouest-africaine. « La Côte d'Ivoire a été choisie, cette année, pour accueillir la conférence internationale de la Cour de justice de la Cedeao autour du thème : "La Cour de justice de la Cedeao à la croisée des chemins : innovations, justice, protection des droits de l'Homme et avenir de l'intégration régionale dans l'espace Cedeao", a-t-il indiqué.

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Cette conférence réunira des acteurs du monde judiciaire, institutionnel et universitaire, afin de réfléchir aux défis actuels de la justice communautaire, mais également aux perspectives d'évolution des mécanismes de protection des droits et de consolidation de l'intégration régionale.

Le Médiateur de la République a salué l'initiative et réaffirmé l'engagement de son institution en faveur de la paix sociale, de l'État de droit et du règlement pacifique des différends. « Ces questions sont au coeur des missions de notre institution. Nous prenons l'engagement d'accompagner cette conférence et de contribuer activement à son bon déroulement, afin qu'elle se tienne dans les meilleures conditions », a assuré Gaoussou Touré.