Afrique de l'Ouest: Médiateur de la République - Gaoussou Touré reçoit une délégation de la Cour de justice de la CEDEAO

7 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Hervé Adou

En mission en Côte d'Ivoire dans le cadre des préparatifs de sa prochaine conférence internationale, une délégation de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a été reçue en audience, le 7 mai, par le Médiateur de la République, Gaoussou Touré.

Conduite par le juge Gbéri-Bè Ouattara, chef de mission, la délégation est venue officiellement informer le Médiateur de la tenue, à Abidjan, de ladite conférence prévue du 8 au 12 juin.

Au cours des échanges, le juge a rappelé l'importance de cette rencontre internationale pour la sous-région ouest-africaine. « La Côte d'Ivoire a été choisie, cette année, pour accueillir la conférence internationale de la Cour de justice de la Cedeao autour du thème : "La Cour de justice de la Cedeao à la croisée des chemins : innovations, justice, protection des droits de l'Homme et avenir de l'intégration régionale dans l'espace Cedeao", a-t-il indiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette conférence réunira des acteurs du monde judiciaire, institutionnel et universitaire, afin de réfléchir aux défis actuels de la justice communautaire, mais également aux perspectives d'évolution des mécanismes de protection des droits et de consolidation de l'intégration régionale.

Le Médiateur de la République a salué l'initiative et réaffirmé l'engagement de son institution en faveur de la paix sociale, de l'État de droit et du règlement pacifique des différends. « Ces questions sont au coeur des missions de notre institution. Nous prenons l'engagement d'accompagner cette conférence et de contribuer activement à son bon déroulement, afin qu'elle se tienne dans les meilleures conditions », a assuré Gaoussou Touré.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.