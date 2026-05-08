Afrique: Football - Ange-Yoan Bonny choisi les éléphants au dépend de la France

International espoir français à deux reprises, Ange-Yoan Bonny (23 ans) l'attaquant de l'Inter Milan en Italie a décidé de jouer désormais avec l'équipe nationale de football de la Côte d'Ivoire, son pays d'origine.

. L'annonce officielle a été faite le 30 Avril 2026 dernier au Consulat Général de Côte d'Ivoire à Milan en Italie.

La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie, Philippe Gauze, ses collaborateurs et de l'agent de joueur de l'international ivoirien.

Selon plusieurs experts du football de haut niveau, l'arrivée de Ange-Yoan Bonny, chez les Éléphants va renforcer l'équipe nationale avec un 9 de qualité.

Né le 25 octobre 2003 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) en France, Ange-Yoan Bonny est un footballeur franco-ivoirien qui évolue au poste d'avant-centre.