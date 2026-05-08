Cote d'Ivoire: Directeur général par intérim du Burida - Prof. Hien Sié a pris officiellement fonction

Prof. Hien Sié, directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie, est désormais le Directeur général par intérim du Bureau ivoirien du droit d'auteur (Burida). Il a officiellement pris fonction, le 7 mai, dans les locaux provisoires du Bureau, sis aux Deux Plateaux 7e Tranche au cours d'une cérémonie de passation de service présidée par l'inspecteur général du ministère de la Culture et de la Francophonie, Dr Williams Kouamé.

Hien Sié remplace à cette fonction le juriste Serges Akpatou, directeur général adjoint du Burida qui, lui aussi, assurait l'intérim du Directeur général, Ouattara Karim, après le départ de ce dernier à l'Assemblée nationale, en décembre dernier.

La cérémonie s'est déroulée devant les membres du conseil de gestion et de restructuration du Burida à leur tête Tiburce Koffi et les plus hauts responsables du Bureau. « Vu l'incompatibilité des fonctions de député et de Directeur général de Ouattara Karim, nous avons proposé à notre ministre Françoise Remarck qu'on ait un Directeur général par intérim qui allait poursuivre les travaux engagés en attendant la nomination du prochain Directeur général.

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Une demande à laquelle elle a accédé et dont nous nous réjouissons. Prof. Hien Sié et le Dg par intérim sortant Serges Akpatou travailleront ensemble à l'atteinte de nos objectifs », a expliqué Tiburce Koffi.

Conscient de la mission qui lui est assignée, le directeur par intérim du Burida a indiqué : « Merci à la ministre de la Culture et de la Francophonie pour l'honneur qu'elle me fait en me confiant cette responsabilité. Je prends l'engagement de respecter la feuille de route en oeuvrant à l'achèvement du processus de restructuration du Burida dans un bref délai et portant le niveau de la gouvernance aux stands internationaux », a-t-il promis, tout en saluant le travail abattu par ses prédécesseurs.

Dr Williams Kouamé a lui, salué « l'expérience, le sens de l'État et un haut niveau de connaissance de la politique culturelle » du Prof. Hien Sié.