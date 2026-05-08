Sénégal: Mbacké - Une ferme agro-pastorale pour accompagner le projet de centrale solaire de Kael

Dans le cadre du Plan de restauration des moyens de subsistance (PRMS) lié à la construction et à l'exploitation de la centrale solaire de 35 mégawatts, la Senelec a procédé jeudi à l'aménagement d'une ferme agro-pastorale dans la commune de Kael, située dans le département de Mbacké. La cérémonie inaugurale s'est tenue hier jeudi sous la présidence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne.

Édifiée sur une superficie de 4 hectares, cette ferme agro-pastorale réalisée à Kael s'inscrit dans le cadre de la Responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) de la Senelec. Elle vise à accompagner la mise en oeuvre du programme destiné aux personnes affectées par le projet (PAP) de la centrale solaire. À travers cette initiative, l'objectif recherché est de faire du projet énergétique un véritable moteur de développement économique et social inclusif.

Plus de 470 millions de FCFA d'investissements

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Sur les 4 hectares réservés à l'exploitation agro-pastorale, un hectare a été entièrement aménagé pour accueillir les différentes installations de la ferme 4 pour un investissement de 470 913 289 francs CFA. Présenté comme un projet pilote reproductible à l'échelle nationale, ce modèle intégré associe élevage, agriculture et organisation communautaire. Il comprend notamment des activités d'embouche bovine, d'aviculture ainsi que de production fourragère.

La ferme dispose de deux bâtiments d'élevage bovin comprenant 26 boxes chacun et abritant actuellement 35 têtes de bétail. Elle compte également deux bâtiments destinés aux poules pondeuses et aux poulets de chair, avec deux poussinières hébergeant respectivement 1024 et 1000 poussins.

Prenant la parole au nom du directeur général de la Senelec, Bassirou Sylla a indiqué que cette initiative traduit la volonté de l'entreprise de faire en sorte que la transition énergétique s'accompagne d'une création de valeur économique et sociale au profit des populations. Selon lui, ce projet intègre pleinement les dimensions environnementales et sociétales.

«Faire en sorte que l'énergie produite ici à Kael contribue directement à améliorer durablement les conditions de vie des communautés», a expliqué M. Sylla. Ainsi, pour la structure organisationnelle, les 14 PAP sont regroupés en GIE et bénéficient de l'accompagnement garantissant un suivi technique et une structuration durable de leurs activités.

Le maire de Kael, El Hadji Bâ, a salué la démarche inclusive et participative ayant conduit à la réalisation de cette infrastructure, grâce à l'implication des autorités territoriales et des populations impactées. En collaboration avec les personnes affectées, il a pris l'engagement de faire de cette ferme un modèle de réussite à l'échelle sous-régionale.

«Nous ne ménagerons aucun effort pour faire de cette ferme un lieu de visite organisé et de partage d'expérience», a-t-il déclaré, précisant que toutes les dispositions seront prises avec les autorités administratives pour élaborer avec toutes les parties prenantes un code de conduite à même de dissuader tout destructeur.

Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne, a estimé que cette réalisation illustre l'engagement du gouvernement en faveur du développement durable de l'agriculture et de l'élevage. Il a ainsi salué l'initiative du ministère de l'Énergie à travers la Senelec.

« Venir à Kael, faire un investissement de cette sorte, construire une ferme agro-pastorale de cette dimension est très important », dit-il, réaffirmant ses félicitations au directeur général de la Senelec.