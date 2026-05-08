Sénégal: Programme Ucad-Agropole - 87 tonnes d'oignons à l'hectare produites par les étudiants

Au total, 87 tonnes d'oignons à l'hectare ont été produites par les étudiants au niveau du champ école du département de Biologie végétale de la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). L'annonce a été faite vendredi par l'université.

« Les étudiants des Licences professionnelles en Agroressources végétales et entrepreneuriat LPAG et en Sciences et Technologies des Semences LSTS, au niveau du champ école du département de Biologie végétale de la Faculté des Sciences et Techniques, ont conduit avec succès un cycle complet de production d'oignon ayant abouti à un rendement exceptionnel de 87 tonnes à l'hectare », informe l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad).

Dans une note rendue publique vendredi, l'université souligne que c'est une performance remarquable réalisée par les étudiants de l'Ucad dans le cadre de leur formation pratique en production végétale.

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Ce résultat illustre le dynamisme de la formation pratique à l'Ucad et la pertinence du programme Ucad-Agropole, qui contribue à faire de l'université un acteur majeur du développement agroéconomique du Sénégal, de l'innovation agricole et de l'entrepreneuriat des jeunes.

Pour rappel, l'objectif du programme Ucad-Agropole est de renforcer l'offre de formation par la pratique, développer de nouvelles filières agricoles et explorer les opportunités d'insertion professionnelle pour les diplômés.

« Afin de promouvoir l'agriculture productive et l'entrepreneuriat étudiant, cette production est mise à la disposition de la communauté », indique le texte.