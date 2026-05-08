Sénégal: Environnement - L'Ucad accélère sa transition vers une mobilité plus durable

8 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Alioune Badara Kandji, a reçu en audience le Directeur général du Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD), Gora Sarr, accompagné des représentants de la GIZ, autour d'un ambitieux projet de mobilité verte au sein du campus universitaire.

L'objectif est, selon une note de l'Ucad publiée vendredi, de repenser les déplacements à l'université grâce à des solutions innovantes, durables et adaptées à un campus à forte concentration humaine.

Ainsi, des initiatives ont été annoncées. Il s'agit notamment de la mise en place d'un système de vélos en libre-service, de la réduction des émissions de pollution, de l'amélioration de la sécurité et de la fluidité des déplacements et de la promotion des mobilités douces et écologiques.

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Le Recteur a salué cette initiative structurante et rappelé l'engagement de l'UCAD en faveur de l'innovation durable, notamment à travers les travaux menés par l'École supérieure polytechnique (ESP) de Dakar, sur un prototype de voiture solaire.

« Au-delà de la mobilité, cette coopération ouvre des perspectives majeures en : formation, recherche, innovation, solutions numériques, incubation de projets et création de chaires universitaires et d'un centre d'excellence dédié à la mobilité durable », lit-on dans le texte.

Les deux parties ont convenu de concrétiser cette dynamique par la signature prochaine d'une convention-cadre.

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