Sénégal: Magal de Darou Salam - L'État réaffirme son attachement à la communauté mouride

La communauté mouride a célébré mercredi le Magal de Darou Salam, marquant la commémoration du retour d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a conduit la délégation gouvernementale représentant le président de la République.

Reçu par le khalife de Darou Salam, Serigne Abo Mbacké, le ministre de l'Intérieur a transmis les salutations du chef de l'État et de son Premier ministre. Il a souligné que la présence de l'État à cette cérémonie revêtait un caractère tout à fait naturel au regard de l'importance historique et religieuse de l'événement.

Le ministre a rappelé avoir donné, en amont des préparatifs, des instructions au gouverneur de la région afin que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour assurer une bonne organisation du Magal. « Cette journée est historique », a-t-il déclaré, rappelant qu'elle commémore le retour d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Selon lui, la présence des autorités traduit l'attachement de l'État à Darou Salam et à la communauté mouride.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Revenant sur la portée symbolique de cette célébration, Mouhamadou Bamba Cissé a indiqué que le fondateur du mouridisme avait été jugé et déporté en violation de ses droits. À ses yeux, son retour au Sénégal constitue « une victoire pour toute la communauté mouride et pour l'Afrique ». « Il s'est défendu seul et il a gagné son procès », a soutenu le ministre, rappelant qu'il avait été accueilli en héros à son retour.

A lire aussi : Mbacké: Darou Salam sollicite un centre de santé

Prenant la parole au nom du khalife, Serigne Fallou Mbacké a exprimé sa gratitude envers le ministre de l'Intérieur et l'ensemble de la délégation officielle. Il a également salué, à travers le gouverneur de la région, l'engagement des différents services administratifs et sécuritaires qui, selon lui, n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de l'événement. Il a estimé que les dispositions prises ont dépassé les attentes des organisateurs.

Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a également pris part à la visite de la délégation gouvernementale auprès du khalife de Darou Salam. Il a invité les détenteurs du pouvoir temporel à s'inspirer du compagnonnage entre Mame Cheikh Anta Mbacké et Cheikh Ahmadou Bamba en sollicitant des prières pour le duo à la tête du pays.