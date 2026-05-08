Sénégal: Développement des services financiers mobiles - Visites de travail du Directeur général de l'ARTP auprès de PAPS et WAVE Digital Finance

Le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), Dahirou Thiam, a effectué, ce jeudi 7 mai 2026, des visites de travail auprès de l'opérateur postal Paps et de l'établissement de monnaie électronique Wave Digital Finance. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue avec les acteurs des secteurs régulés conformément à l'esprit d'une régulation concertée qui constitue son crédo.

Les échanges avec Paps ont porté sur les enjeux du secteur postal, notamment la révision du Code des Postes, l'intégration des acteurs informels et l'adaptation du cadre réglementaire aux nouvelles activités telles que la logistique et le e-commerce, etc.

Avec Wave Digital Finance, les discussions ont concerné le développement des services financiers mobiles, les relations avec les opérateurs de réseaux et les enjeux d'équité et de non-discrimination. L'établissement de monnaie électronique a également fait part d'un certain nombre d'attentes et de défis du secteur.

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A cette occasion, l'ARTP a présenté ses projets en cours, notamment sur la digitalisation des services postaux et les modalités d'interconnexion.

De même, elle a mis l'accent sur la co-régulation qui constitue le défi majeur pour pouvoir adresser les nouvelles problématiques en termes de prises en charge des besoins des fintechs et des consommateurs.