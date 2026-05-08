Sénégal: Souveraineté numérique et protection de données - Le Pr Lamine Thiaw de l'ESP Dakar lance une plateforme innovante

Le directeur des études de l'École supérieure polytechnique de Dakar (ESP) vient de mettre sur pied une plateforme dénommée « xPertManager ». À travers cette innovation technologique, le professeur Thiaw participe à la matérialisation de la souveraineté numérique du Sénégal et à la sécurisation des données.

Dans un communiqué de presse rendu public jeudi, le professeur Lamine Thiaw de l'École supérieure polytechnique de Dakar (Esp) invite les citoyens sénégalais (étudiants, enseignants, chercheurs, chefs d'entreprises, décideurs...) à s'approprier la plateforme xPertManager.

Selon lui, cette nouvelle application comporte des avantages incommensurables et est utile à tous. D'abord, il dit dans le texte « la plateforme constitue une alternative souveraine pour l'administration et les entreprises sénégalaises ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et, il ajoute que dans un monde redéfini par l'intelligence artificielle et la donnée massive, le Sénégal fait face à une dépendance quasi-totale envers des solutions logicielles étrangères. Ce qui, de ce point de vue, n'est pas sans risque, notamment l'érosion de la souveraineté et de la sécurité ; ainsi que l'hébergement des données sensibles de l'État sur des infrastructures étrangères, qui pose la question de l'accès et de l'intégrité du patrimoine informationnel national.

Cité dans le texte, le professeur Lamine Thiaw soutient que la donnée est aujourd'hui une denrée stratégique, gage de sécurité nationale. Le document souligne que la maitrise des données est devenue une exigence de sécurité nationale, et le Sénégal l'a bien compris, en lançant le New Deal Technologique, faisant du numérique le levier central du développement et l'agenda national de transformation (ANT 2050) qui érige la souveraineté numérique et l'innovation en piliers fondamentaux de la stratégie d'émergence.

D'après le professeur Thiaw, xPertManager est une plateforme collaboratrice intégrée, conçue pour centraliser le pilotage opérationnel, la gouvernance et les communications sécurisées au sein d'un écosystème unique et résilient.

Ainsi, face aux risques liés à l'hébergement de données sensibles sur des infrastructures étrangères, le professeur Lamine Thiaw assure que xPertManager s'est imposé comme un rempart technologique, garantissant l'intégrité du patrimoine informationnel et la souveraineté numérique des organisations.