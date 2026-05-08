Ile Maurice: Trail - Une 20e édition marquée par un passage de témoin

Le Royal Raid fête sa 20e édition cette année. Ce samedi 9 mai prochain marquera un tournant majeur puisque c'est la dernière qu'organisera Albert d'Unienville, qui a co-fondé ce trail avec Fréderic Robert en 2006. La compagnie d'événementiel, Lokal Adventure Ltd, dirigée par Elodie Audibert, reprendra le flambeau à partir de 2027.

«Je voudrais dédier cette 20e édition du Royal Raid à chaque participant depuis sa première édition en 2006, à ceux de l'édition du 9 mai prochain, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont aidés à monter ce projet et participé à sa mise en place», a déclaré Albert d'Unienville lors de la conférence de presse tenue au siège de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) à Port-Louis.

Premier trail organisé à Maurice, le Royal Raid s'est imposé au fil des années comme bien plus qu'une simple compétition : un véritable moteur du sport nature dans l'île. L'événement a contribué à faire éclore une multitude de trails, désormais organisés presque chaque week-end à travers le pays. Le Royal Raid a permis à des générations de Mauriciennes et de Mauriciens de découvrir la course en pleine nature, de s'initier à la compétition et de développer un attachement durable pour les sentiers de l'île.

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Il a également ouvert la voie à de nombreux événements sportifs outdoor, tout en offrant aux traileurs venus de l'étranger une occasion unique de (re)découvrir l'intérieur du pays et la richesse de ses paysages.

Cette visibilité s'est étendue bien au-delà des frontières mauriciennes. Le Royal Raid a ainsi contribué à positionner Maurice sur la carte des grands rendez-vous internationaux du trail, avec des participations à des événements de référence tels que le Grand Raid de La Réunion, le Festival des Templiers, l'Ultra-Trail du Mont-Blanc ou encore le Salon du Running du Marathon de Paris.

Yan de Maroussem, Albert d'Unienville, Fréderic Robert et Elodie Audibert (de g. à dr.) coupant un gâteau pour marquer le 20e anniversaire du Royal Raid.

Au fil des éditions, la course a attiré de grandes figures du trail mondial, à l'image de François D'Haene, quadruple vainqueur de l'UTMB et du Grand Raid, Ludovic Pommeret, Iker Karrera, Marcelle Puy, Danielle Séroc, Jacky Murat ou encore Gerry Perrault. Des personnalités médiatiques, comme Claude Dartois (Koh-Lanta), ont également marqué l'événement de leur présence. Sur le plan local, des athlètes comme Vishal Ittoo, multiple vainqueur des formats 30 et 35 km, ou Simon Desvaux, plusieurs fois lauréat du long format, ont contribué à écrire l'histoire du Royal Raid.

Au-delà de la performance sportive, le Royal Raid s'illustre par son engagement sociétal et environnemental. L'événement a ainsi contribué à hauteur de plusieurs centaines de milliers de roupies au fonds de conservation de la forêt endémique. Pendant plusieurs années, il a également soutenu l'association Friends in Hope, allant jusqu'à représenter près de 40 % de son budget annuel, afin d'accompagner les personnes atteintes de troubles psychiatriques et leurs familles dans leur réinsertion.

GO Jean-Maurice Mamet et Yan de Maroussem étaient parmi les téméraires qui avaient pris part au Royal Raid 90 km en 2006.

L'inclusivité est également au coeur de son ADN. En collaboration avec La Réunion, notamment sous l'impulsion d'Armand Sautron, des initiatives en faveur du handisport ont vu le jour, permettant à des nonvoyants de prendre part à la course et à des enfants en situation de handicap de participer grâce à des joëlettes. Depuis trois ans, l'association Nou Zanimo est devenue le partenaire caritatif de l'événement.

Sur le plan environnemental, le Royal Raid multiplie les actions concrètes : balisage recyclable réutilisé sur plusieurs éditions avant d'être renvoyé en usine pour recyclage, et, depuis trois ans, un programme de collecte et de recyclage de toutes les bouteilles d'eau utilisées, mené avec le soutien des Scouts de Maurice.

L'édition 2026, prévue le 9 mai, proposera trois formats : le RR65 (63 km pour 2 060 m de dénivelé positif), le RR30 (30 km et 1 000 m D+) et le RR12 (12 km et 380 m D+). Au total, 715 participants sont déjà inscrits, soit une progression nette par rapport à 2025. La dimension régionale reste forte, avec une importante délégation venue de La Réunion : 149 coureurs sont attendus, et près de 300 visiteurs réunionnais au total, accompagnateurs compris.

Horaires et parcours

Royal Raid 65 km YÉMEN-CHAMOUNY : (départ 5h30) Yémen / Parc National Parakeet / Parc National Bel Ombre Trail (Watook) / Bel Ombre (Chassé) / Chassé de Saint Felix / Cerf d'Or Domaine de Saint Felix à Chamouny (Arrivée)

Royal Raid 30 km CHAMOUNY-BEL OMBRE-CHAMOUNY (départ 7h00) Cerf d'Or Domaine de Saint Felix / Chassé de Saint Felix / Bel Ombre (Chassé) / Chassé de Saint Felix / Cerf d'Or Domaine de Saint Felix à Chamouny (Arrivée)

Royal Raid 12 km CHAMOUNY (départ 8h00) Cerf d'Or Domaine de Saint Felix / Chasse de Saint Felix / Cerf d'Or Domaine de Saint Felix