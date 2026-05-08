Ile Maurice: Leptospirose - Sixième décès confirmé à Bambous, un homme de 43 ans testé positif après autopsie

8 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

La leptospirose a fait une sixième victime depuis le début de l'année. Le cas a été confirmé récemment après la découverte du corps d'un homme d'une quarantaine d'années à Bambous.

Selon les premières informations, l'homme âgé de 43 ans a été retrouvé mort par ses proches. La famille a ensuite alerté la police de Bambous. Le corps a été transféré à la morgue de l'hôpital Victoria à Candos à des fins d'autopsie. Il est à noter que la victime n'avait eu aucune admission à l'hôpital avant son décès.

**21 cas de leptospirose*8

Lors de l'autopsie, les médecins légistes ont déterminé que le décès remontait à la fin d'avril ou au début de mai. En raison des circonstances et de l'état du corps, un test de leptospirose a été recommandé. Les analyses ont révélé un premier résultat positif, confirmé par un second test effectué par la suite.

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Le Dr Fazil Khodabocus, directeur des services de santé, confirme que ce nouveau cas porte à six le nombre de décès liés à la leptospirose depuis le début de l'année. Il ajoute que le pays compte désormais 21 cas confirmés de cette infection bactérienne, transmise principalement par l'urine des rats.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de la contamination et du décès.

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