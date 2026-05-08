Ile Maurice: Le ministère du Transport met en garde le public

Le ministère du Transport terrestre a lancé une mise en garde contre un message frauduleux actuellement diffusé sur plusieurs réseaux sociaux et applications de messagerie concernant un prétendu avis d'«excès de vitesse».

Dans un communiqué émis ce vendredi 8 mai, le ministère précise que le message en circulation prétend provenir d'une «Mauritius Transport Authority» et affirme qu'une réduction de 50 % serait accordée si l'amende est réglée dans un délai de 24 heures.

Le ministère souligne toutefois qu'il s'agit d'une fausse information. Il rappelle que l'application des règles relatives aux infractions routières ainsi que l'émission des Fixed Penalty Notices (FPN) sont strictement encadrées par le Road Traffic Act. Les avis officiels sont transmis selon des procédures légales établies et non à travers des messages non sollicités sur les réseaux sociaux ou des alertes numériques informelles.

Les autorités précisent également qu'aucune disposition légale ne prévoit actuellement une réduction de 50 % sur les amendes liées aux infractions détectées par les radars de vitesse.

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Le ministère indique aussi que l'entité appelée «Mauritius Transport Authority», mentionnée dans le message frauduleux, n'existe pas. Les questions liées à la sécurité routière et à la gestion du trafic relèvent de la National Land Transport Authority (NLTA) et de la Traffic Management and Road Safety Unit (TMRSU), tandis que l'application des sanctions est assurée par la Mauritius Police Force.

Le ministère du Transport terrestre appelle ainsi le public à ignorer et supprimer ces messages frauduleux. Il recommande également de ne cliquer sur aucun lien, de ne partager aucune donnée personnelle et de ne procéder à aucun paiement via les plateformes mentionnées dans ces messages.