Ile Maurice: Prévention, dialyse et transplantation au coeur d'une réunion à la State House

La santé rénale, qui touche des milliers de Mauriciens, était au centre d'une rencontre tenue à la State House, le jeudi 7 mai, en présence du président de la République, Dharam Gokhool. Cette réunion de travail a réuni les représentants de la Renal Disease Patients' Association afin de faire le point sur les défis liés à la prise en charge des patients souffrant de maladies rénales chroniques à Maurice.

Les discussions se sont déroulées avec Prem Taulloo, président de l'association, ainsi que Bose Soornarame. Plusieurs enjeux majeurs touchant directement les patients et leurs proches ont été évoqués.

Selon les chiffres avancés lors de la réunion, près de 200 000 personnes seraient atteintes de maladies rénales chroniques à Maurice, tandis qu'environ 1 600 patients sont actuellement sous dialyse. Face à cette réalité préoccupante, les échanges ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer les campagnes de sensibilisation et de prévention, notamment autour du diabète et de l'hypertension, considérés comme des facteurs de risque majeurs.

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La modernisation des équipements médicaux et des consommables utilisés dans les traitements de dialyse a également été abordée. Les participants ont souligné l'importance de garantir un meilleur accès aux médicaments essentiels, dont la Canagliflozine, reconnue pour ses effets bénéfiques sur la santé rénale.

La question de l'accès vasculaire pour les patients dialysés dans les hôpitaux publics a aussi occupé une place importante dans les discussions. Les intervenants ont insisté sur la promotion de la fistule artério-veineuse, considérée comme la méthode la plus sûre, la plus durable et la moins exposée aux infections pour les patients sous dialyse.

Les échanges ont par ailleurs porté sur la mise en service du nouveau centre de transplantation rénale à l'hôpital Jawaharlal Nehru. Cette infrastructure est appelée à renforcer les capacités du pays en matière de greffes rénales et à améliorer la prise en charge des patients nécessitant une transplantation.

Un autre volet important concernait le cadre légal entourant le don et la transplantation d'organes. Les discussions ont notamment évoqué la nécessité de consolider certaines dispositions du Human Tissue (Removal, Preservation and Transplant) Act 2018 afin de mieux encadrer le don, la conservation et la transplantation d'organes dans le respect des principes d'éthique, de transparence et de sécurité.

Les représentants de la Renal Disease Patients' Association ont également rappelé le rôle de l'organisation dans la défense des droits des patients et l'accompagnement des familles. L'association continue notamment de suivre les développements liés à l'enquête judiciaire entourant le décès de douze patients dialysés durant la pandémie de COVID-19 en 2021.

Cette rencontre à la State House aura ainsi permis de remettre en lumière les défis grandissants liés aux maladies rénales à Maurice, tout en soulignant l'importance d'une collaboration étroite entre institutions, professionnels de santé et associations de patients.