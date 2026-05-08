Togo: L'AFD s'engage à renforcer la compétitivité du Port de Lomé

Le directeur Pays de l'Agence française de développement (AFD), Benjamin Neumann, a rencontré jeudi le ministre de l'Économie maritime, Edem Kokou Tengué, pour définir les contours d'une coopération renforcée autour de trois axes.

Le premier concerne la digitalisation des opérations portuaires. Le port de Lomé (PAL) a déjà activé depuis août 2024 une plateforme de dématérialisation totale, déclarations et paiements en ligne, suivi des expéditions, accès aux procédures et tarifs. L'AFD entend renforcer davantage cette modernisation.

Deuxième axe : l'amélioration des corridors routiers sous-régionaux, notamment le corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey (746 km), artère vitale reliant le port aux pays du Sahel, et l'axe Abidjan-Lagos. Des routes plus fluides, c'est un port plus compétitif.

Troisième axe enfin, le renforcement des capacités d'accueil de la plateforme portuaire pour mieux traiter les trafics en croissance continue.

Seul port en eau profonde de la côte ouest-africaine capable d'accueillir des navires de troisième génération, Lomé attire de plus en plus d'opérateurs étrangers.