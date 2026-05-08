Cote d'Ivoire: Tractafric Motors achève son redressement grâce à la reprise de la demande de camions

Tractafric Motors Côte d'Ivoire a poursuivi son redressement en 2025, affichant un bénéfice net de 2,37 milliards de FCFA (4,2 millions de dollars) pour un chiffre d'affaires en hausse de 9 % à 81,1 milliards de FCFA (145 millions de dollars). Il y a deux ans, la société était déficitaire.

Le redressement a été plus régulier que spectaculaire. Le bénéfice d'exploitation a plus que doublé grâce à la normalisation des ventes de véhicules après des années de perturbation de la chaîne d'approvisionnement et à la reprise du marché des flottes commerciales (camions, fourgonnettes et camionnettes pour les entreprises de construction et de logistique). L'excédent brut d'exploitation a presque doublé. Le conseil d'administration a proposé un dividende de 209 FCFA par action.

Cette reprise s'inscrit dans le cadre d'une normalisation plus large des marchés automobiles africains après la pénurie d'approvisionnement due à la pandémie, qui a privé les distributeurs de stocks. Le portefeuille de Tractafric s'étend des véhicules commerciaux de masse aux voitures particulières haut de gamme, y compris les camions Mercedes-Benz, Hyundai, Ford, Mazda, BMW et MINI. L'activité après-vente et pièces détachées, qui génère des marges plus élevées que les ventes de véhicules neufs, a servi de tampon pendant les années de vaches maigres et continue de soutenir la rentabilité.

La société (BRVM : PRSC) est une filiale du groupe Optorg, qui opère dans 23 pays africains.

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Points clés à retenir

La reprise de Tractafric reflète une tendance observée chez les distributeurs de véhicules en Afrique de l'Ouest : une chute brutale au cours de la période 2022-2023, lorsque les pénuries mondiales de semi-conducteurs ont gelé les lignes de production et que les coûts d'expédition ont augmenté, suivie d'une normalisation progressive à mesure que ces pressions diminuaient.

La Côte d'Ivoire est l'un des marchés d'infrastructure les plus actifs de la région, avec la construction de routes, l'expansion portuaire et le développement urbain qui stimulent tous la demande de véhicules commerciaux. Cette toile de fond profite à la principale franchise de camions Mercedes-Benz de Tractafric. Le risque concurrentiel à plus long terme provient des constructeurs automobiles chinois - des marques comme JAC, Foton et Sinotruk - qui pénètrent les marchés africains de manière agressive à des prix inférieurs, en particulier dans le segment commercial.

Tractafric distribue déjà des véhicules JAC, ce qui suggère qu'elle couvre ce risque plutôt que de l'ignorer. Son action se négocie à la BRVM sous le code PRSC à un multiple cours/bénéfice d'environ 16 fois, ce qui est raisonnable pour une entreprise de distribution dont la dynamique de redressement a été démontrée.